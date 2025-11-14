Prima pagină » Știri politice » Adriana Săftoiu a fost nominalizată, în urmă cu puțin timp, de Ilie Bolojan pentru funcția de director TVR. Propunerea a fost făcută în cadrul unei ședințe PNL în desfășurare

14 nov. 2025, 14:27, Știri politice
Partidul condus de Ilie Bolojan a decis să o susțină pe Adriana Săftoiu pentru a deveni Președinte Director General al TVR. Propunerea a fost făcută în BEX al PNL.

Potrivit altor surse, în CA al TVR mai este susținut din partea PNL și Radu Carp. Fostul PDG al TVR de pe vremea lui Klaus Iohannis – Dan Turturică – nu ar mai fi susținut nici măcar pentru un post în CA.

Adriana Săftoiu este fost jurnalist, fost purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale în primul mandat al lui Traian Băsescu și fost deputat al PNL.

Ulterior, Adriana Săftoiu s-a retras din zona politică, activând în zona societății civile.

Pentru șefia RRA – PNL îl propune pe Radu Carp, pe Mihai Dohotar -la Departamentul Românii de Pretutindeni și pe Alin Chițu – la ARICE.

Marți, săptămâna viitoare, Parlamentul se va reuni în plen comun pentru a vota noile propuneri de numire la TVR, RRA și AEP.

Pentru Autoritatea Electorală Permanentă  este propus Adrian Țuțuianu (PSD).

