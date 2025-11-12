Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului declanșează astăzi procedura de numire a noi șefi la SRTV și SRR. Tot astăzi Parlamentul începe procedura de numire și a unui nou șef al Autorității Electorale Permanente.

Potrivit unor surse, în cărți pentru a preluat șefia TVR este Vlad Pufu, fostul senator al PNL de Buzău.

Pufu a fost parlamentar până în 2024 și membru al Comisiei de Cultură din Senat. În zona presei, Vlad Puiu a deținut Medika TV, a fost implicat în activitatea B1 TV și a lucrat la Evenimentul Zilei.

Vlad Pufu a criticat deseori managementul defectuos al TVR.

În prezent, conducerea SRTV este exercitată ca Președinte Director General de Dan Turturică, numit pe mandatul fostului președinte al României, Klaus Iohannis.

Marți, săptămâna viitoare, Parlamentul se va reuni în plen comun pentru a vota noile propuneri de numire la cele 3 instituții.