Val de PROTESTE în toată țara împotriva măsurilor anunțate de Guvern. Bolojan și-a pus în cap profesori, magistrați, polițiști, studenți, elevi și personalul sanitar

Val de nemulțumire în toată țara. Reformele și austeritatea au scos oamenii din birouri, din sălile de clasă și din spitale direct în stradă. Profesori, polițiști, personal din domeniul sănătății și magistrați au ieșit în stadă pentru a protesta împotriva măsurilor anunțate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

La Ploiești, peste 150 de oameni s-au adunat miercuri dimineață în fața Prefecturii. Polițiști, profesori, angajați ai DGASPC și ai sectorului energetic. Nemulțumirile sunt aceleași peste tot. Lipsa de dialog și măsuri de austeritate decise peste noapte. Sindicaliștii spun că numărul real al protestatarilor a trecut de 250.

La Constanța, aproximativ 300 de persoane s-au adunat în fața Prefecturii, iar cu sprijinul Sanitas, Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și CNSLR Frăția, mulțimea a ajuns la aproape 1.000 de oameni. Protestatarii cer salarii decente, pensii corecte și deblocarea posturilor în sănătate și asistență socială.

„Nimeni nu ne-a întrebat nimic, dar toți au decis pentru noi. Suntem obligați să fim parte activă în aceste decizii”, a spus Manea Nicolae, prim-vicepreședinte CNSLR Frăția și lider Sanitas Constanța.

Profesorii amenință cu boicotul școlar

Profesorii nu se lasă nici ei. În fața Ministerului Educației, cadrele didactice au bifat a 19-a zi de protest. Nemulțumirile sunt legate de măsurile anunțate de ministrul Daniel David. Creșterea normei didactice, comasarea a sute de școli și reducerea drastică a plății cu ora.

„Pe 8 septembrie nu începem școala. Vom boicota debutul anului școlar și vom decide cum continuăm”, a anunțat Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”.

Judecătorii au suspendat ședințele

Nici magistrații nu au stat deoparte. Curțile de Apel din București, Galați, Alba Iulia, Oradea, Constanța, Iași și Ploiești au suspendat toate ședințele de judecată, cu excepția celor legate de măsuri preventive sau privative de libertate. La Tribunalul București, 181 de judecători au votat în unanimitate pentru protest.

16 Curți de apel din România cer retragerea proiectului de lege privind pensiile speciale.

„Astăzi, 26.08.2025, în cadrul adunărilor generale ale judecătorilor de la nivelul curților de apel, toate cele 16 curți de apel au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor”, se arată într-un comunicatal Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Foto: Facebook/ Uniunea Judeteana CNSLR-Fratia Constanta

