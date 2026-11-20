Gazetarul Cristian Tudor Popescu critică dur proiectul de comasare administrativ-teritorială și susține că reforma administrativă nu rezolvă adevărata problemă a administrațiilor locale. Într-o postare publicată sub titlul „Comasarea și comesenii”, CTP afirmă că problemele bugetare ale localităților nu au drept cauză numărul mare de comune și orașe, ci furtul banilor statului, prin diverse mecanisme.

Cristian Tudor Popescu consideră că discuțiile despre comasarea localităților nu ating fondul problemei și că Partidul Social Democrat preferă să păstreze mecanisemele prin care dispar banii publici, în loc să le elimine.

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„Iar realitatea e atât de simplă și sumbră… Cauza bugetului praf din județe, orașe, comune nu e că sunt multe și mărunte, ci că se fură banii statului peste tot, sub toate formele: delapidare, deturnare de fonduri, posturi fictive, nepotism și verișorism, investiții absurde, lucrări care se plătesc, dar nu se termină niciodată”, a scris gazetarul pe Facebook.

CTP: „PSD comasează hoția conservând-o”

Cristian Tudor Popescu acuză PSD că, în loc să intervină asupra neregulilor din administrația locală, propune o reorganizare care nu ar schimba fondul problemei. În opinia sa, comasarea localităților nu va elimina practicile prin care sunt rispiți sau deturnați banii publici.

„În loc să stopeze furturile, ceea ce ar fi dureros și deosebit de periculos, PSD comasează hoția conservând-o, ca un partid conservator ce se numește”, mai spune Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul a ironizat și posibila reunire a intereselor din administrațiile locale și a sugerat că reforma ar putea aduce la aceeași masă persoane care beneficiază de actualele mecanisme de cheltuire a banilor publici.