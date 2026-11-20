Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a transmis un mesaj publicat pe pagina de Facebook a fostului candidat la alegerile prezidențiale, după ce Curtea de Apel București a amânat pentru luni, 23 noiembrie, pronunțarea unei decizii în dosarul privind măsura arestului preventiv. Aceasta susține că „succesiunea de hotărâri contradictorii ridică întrebări serioase” cu privire la justificarea menținerii soțului său în arest și vorbește despre un „ping-pong judiciar” care afectează întreaga familie.

„Nădăjduim ca acestea să fie ultimele trei zile de arest pentru deținutul politic Călin Georgescu. Astăzi am așteptat o hotărâre. Am primit o nouă amânare, până luni, 23 noiembrie. În dosarul său politic, continuă un adevărat ping-pong judiciar: până acum, cinci decizii împotriva arestului preventiv, toate contestate de procurori. Trei au fost admise de Curtea de Apel București (CAB), iar două sunt încă în curs de soluționare”, a scris Cristela Georgescu în mesajul publicat pe Facebook.

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Cristela Georgescu reclamă cinci decizii împotriva arestului preventiv: „Toate contestate de procurori”

Soția fostului prezidențiabil susține că, până în prezent, au existat cinci hotărâri în dosar prin care instanțele au decis împotriva menținerii arestului preventiv, toate contestate de procurori. Potrivit acesteia, trei dintre contestații au fost admise de Curtea de Apel București, iar alte două se află încă în curs de soluționare.

„Prima hotărâre a fost pronunțată de Tribunalul București, în faza de urmărire penală. A doua, de Tribunalul Ilfov, după trimiterea dosarului în judecată, în faza de cameră preliminară. Dosarul a avansat în etapă nouă (camera preliminară) înainte ca la CAB să se soluționeze definitiv contestația din etapa anterioară (urmărirea penală)”, a precizat soția lui Călin Georgescu.

Aceasta invocă și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), potrivit căreia privarea de libertate trebuie să aibă o justificare concretă, iar instanțele trebuie să analizeze cu seriozitate alternativele la arestul preventiv.

„Conform jurisprudenței CEDO, privarea de libertate trebuie justificată concret, iar alternativele la arest trebuie examinate cu seriozitate. De ce, după cinci hotărâri favorabile unor măsuri mai blânde, Călin continuă să fie în arest preventiv?”

„Această succesiune de hotărâri contradictorii ridică întrebări serioase”

Cristela Georgescu admite că instanțele pot avea opinii diferite, însă consideră că succesiunea deciziilor din dosarul soțului său ridică semne de întrebare cu privire la necesitatea menținerii arestului preventiv. Aceasta a atras atenția și asupra celor trei amânări care au avut loc în cursul acestei săptămâni.

„Este legal ca instanțele să aibă opinii diferite. Dar această succesiune de hotărâri contradictorii ridică întrebări serioase despre justificarea continuării arestului preventiv. Săptămâna aceasta am trecut prin trei amânări”.

„Pentru mine, ca soție, acest ping-pong judiciar are și o altă dimensiune”

În continuarea mesajului, Cristela Georgescu susține că succesiunea de termene și amânări are consecințe și asupra familiei sale. Aceasta spune că situația creează o stare permanentă de incertitudine, în care speranța alternează cu deznădejdea.

„Pentru mine, ca soție, acest ping-pong judiciar are și o altă dimensiune: efectul unui război psihologic, în care speranța și deznădejdea se succed fără încetare. Nu pretind că aceasta este intenția instanțelor. Însă acesta este efectul asupra familiei noastre și a celor care ne susțin în această nedreptate care a început odată cu succesul lui Călin la alegerile prezidențiale din 2024”, a transmis aceasta.

De asemenea, soția lui Călin Georgescu a vorbit și despre sprijinul pe care familia sa l-a primit din partea avocaților și a susținătorilor fostului candidat la alegerile prezidențiale, cărora le-a transmis mulțumiri.