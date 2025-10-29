🚨 Aleasa lui Bolojan, Oana Gheorghiu, care-l face „golan” și „nebun” pe Trump, devine mâine vicepremier al României. Nicușor Dan a semnat decretul de numire

18:32 Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu ca vicepremier al României Administrația Prezidențială a anunțat în urmă cu câteva minute că Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu ca vicepremier, în ciuda controverselor apărute, referitoare la comentariile acesteia vizavi de Administrația Trump. „Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni”.

Oana Gheorghiu va fi învestită în funcția de vicepremier joi la ora 10:00. Însă la ora la care Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat ceremonia de depunere a jurământului a Oanei Gheorghiu de mâine de la Palatul Cotroceni, în Monitorul Oficial nici măcar nu era publicat decretul de numire a vicepremierului propus de Ilie Bolojan.

În plus, surse guvernamentale arată că în momentul în care premierul Bolojan și-a anunțat agenda de mâine, în Palatul Cotroceni, Nicușor Dan nici măcar nu semnase decretul de numire al Oanei Gheorghiu.

N-a intrat bine în funcție, că Oana Gheorghiu deja stârnește controverse

Numirea Oanei Gheorghiu, cofondatoarea Dăruiește Viața, de către premierul Ilie Bolojan viceprim-ministru, în locul lui Dragoș Anastasiu, a stârnit diverse controverse pe scena politică. Reamintim faptul că Sorin Grindeanu a cerut public marți seara retragerea acesteia, după ce în luna februarie a transmis un mesaj virulent pe rețelele de socializare, în care i-a criticat pe Donald Trump și J.D. Vance, în contextul primei întâlniri tensionate, dintre președintele Zelenski și liderul de la Casa Albă, desfășurată la Washington, în luna februarie.

Oana Gheorghiu și-a exprimat atunci indignarea față de atitudinea președintelui Donald Trump și al vicepreședintelui J.D. Vance față de liderul ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul întâlnirii de la Casa Albă din luna ferbruarie.

