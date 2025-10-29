🚨 Aleasa lui Bolojan, Oana Gheorghiu, care-l face „golan” și „nebun” pe Trump, devine mâine vicepremier al României. Nicușor Dan a semnat decretul de numire

Administrația Prezidențială a anunțat în urmă cu câteva minute că Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu ca vicepremier, în ciuda controverselor apărute, referitoare la comentariile acesteia vizavi de Administrația Trump.
„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni”.