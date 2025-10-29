Prima pagină » Știri politice » Aleasa lui Bolojan, Oana Gheorghiu, care-l face „golan” și „nebun” pe Trump, devine mâine vicepremier al României. Nicușor Dan a semnat decretul de numire

29 oct. 2025, 18:05, Știri politice
Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu ca vicepremier al României

Administrația Prezidențială a anunțat în urmă cu câteva minute că Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu ca vicepremier, în ciuda controverselor apărute, referitoare la comentariile acesteia vizavi de Administrația Trump.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni”.

Oana Gheorghiu va fi învestită în funcția de vicepremier joi la ora 10:00. Însă la ora la care Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat ceremonia de depunere a jurământului a Oanei Gheorghiu de mâine de la Palatul Cotroceni, în Monitorul Oficial nici măcar nu era publicat decretul de numire a vicepremierului propus de Ilie Bolojan.

În plus, surse guvernamentale arată că în momentul în care premierul Bolojan și-a anunțat agenda de mâine, în Palatul Cotroceni, Nicușor Dan nici măcar nu semnase decretul de numire al Oanei Gheorghiu.

N-a intrat bine în funcție, că Oana Gheorghiu deja stârnește controverse

Numirea Oanei Gheorghiu, cofondatoarea Dăruiește Viața, de către premierul Ilie Bolojan viceprim-ministru, în locul lui Dragoș Anastasiu, a stârnit diverse controverse pe scena politică. Reamintim faptul că Sorin Grindeanu a cerut public marți seara retragerea acesteia, după ce în luna februarie a transmis un mesaj virulent pe rețelele de socializare, în care i-a criticat pe Donald Trump și J.D. Vance, în contextul primei întâlniri tensionate, dintre președintele Zelenski și liderul de la Casa Albă, desfășurată la Washington, în luna februarie.

Oana Gheorghiu și-a exprimat atunci indignarea față de atitudinea președintelui Donald Trump și al vicepreședintelui J.D. Vance față de liderul ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul întâlnirii de la Casa Albă din luna ferbruarie.

Poate fi Oana Gheorghiu în guvern, după ce PSD și alți lideri au cerut retragerea? Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu la întrebarea GÂNDUL: “Cu siguranță ne va reprezenta cu capul sus”

Oana Gheorghiu își pune cenușă în cap după postarea cu „golanii” de la Casa Albă. Primul mesaj al cofondatoarei Dăruiește Viața, după ce Grindeanu a cerut retragerea ei din funcția de vicepremier

