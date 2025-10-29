Prima pagină » Știri politice » Oana Gheorghiu și retragerea militarilor SUA din România l-au determinat pe Nicușor Dan să îl cheme pe Bolojan la Cotroceni – SURSE

29 oct. 2025, 14:09, Știri politice
Oana Gheorghiu și retragerea militarilor SUA din România l-au determinat pe Nicușor Dan să îl cheme pe Bolojan la Cotroceni - SURSE

Premierul Ilie Bolojan va merge în decursul zilei de astăzi la Cotroceni pentru a discuta cu Nicușor Dan despre situația din Coaliție. Tot pe agendă s-ar afla și Oana Gheorghiu, dar și retragerea militarilor americani din România, potrivit unor surse.

Întâlnirea are loc în contextul tensiunilor din coaliţia de guvernare, din ultima vreme, pe fondul lipsei de consens pe mai multe decizii aşteptate, precum reforma administraţiei, pensiile magistraţilor sau majorarea salariului minim.

Discuţiile ar putea viza şi numirea de marți a Oanei Gheorghiu, co-fondatoarea Dăruieşte Viaţă, pentru funcţia de vicepremier, lăsată liberă în urma demisiei lui Dragoş Anastasiu.

Preşedintele Nicuşor Dan ar fi avut o convorbire telefonică, miercuri, şi cu ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, pe tema redimensionării trupelor SUA aflate pe teritoriul României.

Oana Gheorgiu, subiect pe masa discuțiilor

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, pentru funcţia de viceprim-ministru al Guvernului României.

Cea care urmează să ocupe una dintre cele mai importante funcţii din Executiv îl numea, în februarie, „golan” pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Oana Gheorghiu a reacționat miercuri, într-o postare pe Facebook. Ea a spus că că toate opiniile exprimate pe contul său personal de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier „nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”.

