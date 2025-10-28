Prima pagină » Știri politice » Oana Gheorghiu, cofondatoarea Dăruiește Viața, numită de Bolojan în funcția lăsată vacantă de Dragoș Anastasiu

Oana Gheorghiu, cofondatoarea Dăruiește Viața, numită de Bolojan în funcția lăsată vacantă de Dragoș Anastasiu

28 oct. 2025, 16:08, Știri politice
Oana Gheorghiu, cofondatoarea Dăruiește Viața, numită de Bolojan în funcția lăsată vacantă de Dragoș Anastasiu

Oana Gheorghiu, cofondatoarea Dăruiește Viața, a fost numită de premierul Ilie Bolojan viceprim-ministru, în locul lui Dragoș Anastasiu. Acum este așteptată undă verde din partea președintelui Nicușor Dan, pentru ca Oana Gheorghiu să își preia atribuțiile.

Dragoș Anastasiu a părăsit Guvernul la jumătatea lunii august, după ce a ieșit la iveală că în trecut a dat mită către ANAF. În locul său, Bolojan și-a asumat interimatul pe 14 august, dar perioada maximă de 45 de zile prevăzută de Codul administrativ a fost depășită.

Cine este Oana Gheorghiu

„În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic.
Co-fondatoare și co-președintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate.
A coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România.
Experiența Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte și mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care țara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcționeze mult mai bine în beneficiul cetățenilor”, se arată în comunicatul de presă al Guvernului.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ilie Bolojan își prelungește singur interimatul de vicepremier. Termenul legal a expirat, dar premierul nu a făcut nicio propunere

Bolojan refuză calea parlamentară cerută de PSD pentru pensiile magistraților. Dombrovskis spune „nu” prelungirii jalonului PNRR – SURSE

Citește și

POLITICĂ Primele „rezultate” al întâlnirii lui Nicușor Dan cu comisarul european pe economie: Un videoclip fără sunet în care președintele râde
16:22
Primele „rezultate” al întâlnirii lui Nicușor Dan cu comisarul european pe economie: Un videoclip fără sunet în care președintele râde
UPDATE Bolojan refuză calea parlamentară cerută de PSD pentru pensiile magistraților. Dombrovskis spune „nu” prelungirii jalonului PNRR – SURSE
16:00
Bolojan refuză calea parlamentară cerută de PSD pentru pensiile magistraților. Dombrovskis spune „nu” prelungirii jalonului PNRR – SURSE
POLITICĂ La protestele de miercuri, Jandarmeria permite „doar sloganuri sindicaliste”, la adresa guvernanţilor, şi nu „opinii politice”
15:37
La protestele de miercuri, Jandarmeria permite „doar sloganuri sindicaliste”, la adresa guvernanţilor, şi nu „opinii politice”
ULTIMA ORĂ Lia Olguța Vasilescu confirmă dezvăluirea Gândul: PSD îl demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu e adoptată în Parlament. PSD nu mai stă la guvernare în orice condiții. Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan
15:24
Lia Olguța Vasilescu confirmă dezvăluirea Gândul: PSD îl demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu e adoptată în Parlament. PSD nu mai stă la guvernare în orice condiții. Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan
POLITICĂ Primarul din Grozeşti a bătut 2 copii care voiau să intre în curtea primăriei. PNL îi cere lui Grindeanu să-l demită
15:22
Primarul din Grozeşti a bătut 2 copii care voiau să intre în curtea primăriei. PNL îi cere lui Grindeanu să-l demită
ULTIMA ORĂ Surse: PSD l-a înștiințat direct pe Bolojan că va fi DEMIS în cazul în care legea pensiilor magistraților nu este adoptată prin lege, cu avizul CCR
14:59
Surse: PSD l-a înștiințat direct pe Bolojan că va fi DEMIS în cazul în care legea pensiilor magistraților nu este adoptată prin lege, cu avizul CCR
Mediafax
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Click
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat în sfârșit cum au fost create șanțurile misterioase de pe Marte
VIDEO Cine a salvat onoarea lui Marcel Ciolacu, blocat în cursa pentru funcția de primar al Capitalei. Lia Olguța Vasilescu: S-a râs, da, s-a râs
17:02
Cine a salvat onoarea lui Marcel Ciolacu, blocat în cursa pentru funcția de primar al Capitalei. Lia Olguța Vasilescu: S-a râs, da, s-a râs
CONTROVERSĂ Doctorița găsită moartă fusese ATACATĂ, în trecut, de un șef de secție de la Floreasca, în timpul unei operații: „Mi-a provocat o rană sângerândă”
17:01
Doctorița găsită moartă fusese ATACATĂ, în trecut, de un șef de secție de la Floreasca, în timpul unei operații: „Mi-a provocat o rană sângerândă”
EXTERNE Decizia pe care a luat-o un profesor. A vândut tot și s-a pensionat anticipat. În ce țară trăiește cu doar jumătate de pensie
16:56
Decizia pe care a luat-o un profesor. A vândut tot și s-a pensionat anticipat. În ce țară trăiește cu doar jumătate de pensie
TEHNOLOGIE Microbuzele produse la Câmpina, printre vedetele unei expoziții de autovehicule din Bruxelles
16:53
Microbuzele produse la Câmpina, printre vedetele unei expoziții de autovehicule din Bruxelles
ECONOMIE Amazon elimină 30.000 de locuri de muncă începând de marți pentru a reduce cheltuielile și a compensa angajările excesive în timpul pandemiei
16:48
Amazon elimină 30.000 de locuri de muncă începând de marți pentru a reduce cheltuielile și a compensa angajările excesive în timpul pandemiei
VIDEO Faimoasa OUG 52 – cum își trece guvernul Bolojan pe șest actele legislative. Lia Olguța Vasilescu: Ordonanțele de urgență nu se mai dezbat public
16:34
Faimoasa OUG 52 – cum își trece guvernul Bolojan pe șest actele legislative. Lia Olguța Vasilescu: Ordonanțele de urgență nu se mai dezbat public