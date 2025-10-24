Alexandru Munteanu este noul premier al Republicii Moldova. Decretul a fost deja semnat de Maia Sandu

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.

Maia Sandu i-a urat lui Alexandru Munteanu succes în formarea unui guvern care să obțină încrederea parlamentului și să răspundă așteptărilor cetățenilor.

„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor”, a transmis Maia Sandu pe Facebook.

Decretul a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

„Alexandru Munteanu se desemnează în calitate de candidat pentru funcția de Prim-ministru și se autorizează să întocmească programul de activitate și lista Guvernului și să le prezinte Parlamentului spre examinare”, se arată în Decret.

Pe 14 octombrie, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care este majoritar în parlamentul de la Chișinău, a confirmat candidatura lui Munteanu, menționând că formațiunea o va înainta oficial președintei Maia Sandu după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și după convocarea primei ședințe a noului Parlament.

Alexandru Munteanu apare în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021. Numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie 2016. Numele offshorului este aproape similar cu cel al companiei fondate de Munteanu în 2016, la Kiev, „4i Capital Partners”.

Ulterior, RISE Moldova a scris că documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, arată că Munteanu figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice.

Aceste firme au fost gestionate de același avocat cipriot care a oferit servicii financiare și oligarhului rus Alisher Usmanov, apropiat al Kremlinului, pentru a-și proteja averea de sancțiunile occidentale.

În cadrul unei emisiunii de la TV8, Munteanu, a confirmat că deține trei cetățenii – a Repubclicii Moldova, României și Statelor Unite ale Americii, precizând totodată că i s-a oferit și a refuzat cetățenia franceză.