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Claudiu Manda, mesaj romantic, după o realizare a soției sale, primarul Craiovei: „Sunt mândru de tine, doamna mea!”

Ruxandra Radulescu
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Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a felicitat-o pe soția lui, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, pentru investiția în apă de izvor de munte la robinet pentru craioveni. Social-democratul a transmis că, după 13 ani, „un proiect pe care mulți îl considerau imposibil a devenit realitate”.

„După 13 ani de muncă, un proiect pe care mulți îl considerau imposibil a devenit realitate. Craiovenii au acum apă de izvor de munte la robinet”, a scris Claudiu Manda duminică, pe contul său de Facebook.

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Claudiu Manda, despre soția sa: „Lia Olguta Vasilescu nu s-a lăsat descurajată nici atunci când obstacolele păreau de netrecut”

Secretarul general al PSD i-a transmis un mesaj soției sale, Lia Olguța Vasilescu, după ce, sâmbătă, craiovenii au avut putut bea apă de izvor de munte la robinet, datoriunii inaugurăii aducțiunii Isvarna.

Claudiu Manda și-a exprimat admirația față de ambiția și perseveranța soției sale.

„Lia Olguta Vasilescu nu s-a lăsat descurajată nici atunci când obstacolele păreau de netrecut”.

„Sunt mândru de tine, doamna mea”, a adăugat social-democratul.

Manda afirmă despre realizările primăriței Olguța Vasilescu că „vorbesc de la sine și rămân mult după încheierea unui mandat. Iar aceasta este una dintre ele. Un proiect de care vor beneficia generații întregi de craioveni”.

„Felicitări tuturor celor care au contribuit la această reușită!”, a conchis Claudiu Manda.

Lia Olguța Vasilescu: „Craiovenii au la robinet apă de izvor de munte!”

Edilul Craiovei, Olguța Vasilescu, a transmis sâmbătă 7 noiembrie, într-o postare pe Facebook, că a finalizat unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din România, aducțiunea Isvarna, care permite alimentarea orașului cu apă de izvor. Proiectul s-a desfășurat pe durata a 14 ani, iar valoarea sa se ridică la 500 de milioane de euro.

„De astăzi, craiovenii au la robinet apă de izvor de munte!” a anunțat Olguța Vasilescu pe Facebook.

Despre acest proiect, Lia Olguța Vasilescu a spus că a fost promis de toți edilii orașului începând din 1960, dar pe care nimeni nu și l-a asumat până la demararea lucrărilor.

Lucrările au presupus aproximativ 7000 de exproprieri și au întâmpinat blocaje legate de avizele de mediu, inclusiv cele privind protejarea habitatului broscuțelor din pârâul Orlea. Proiectul a fost afectat și de creșterea prețurilor la materiale în timpul pandemiei.

Conducta, fabricată special pentru această aducțiune în patru țări – Spania, Germania, Polonia și Turcia –, are o lungime de 123 de kilometri.

Claudiu Manda și Olguța Vasilescu s-au căsătorit de Dragobete

Claudiu Manda și Olguța Vasilescu s-a căsătorit în 2019, în cadrul unei cununii civile, care a avut loc la Craiova, la data de 24 februarie, chiar de Dragobete. Ceremonia a fost oficiată de primarul orașului, de la vremea aceea, Mihai Genoiu.

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