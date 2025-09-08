Prima pagină » Știri politice » „Ambasadorul Muraru se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump” / AUR îl vrea rechemat la București pe Andrei Muraru / Care sunt motivele

08 sept. 2025, 11:05, Știri politice
Ambasadorul român la Washington se face de râs bătând la ușile „lumii lui Trump”, consideră AUR, care solicită „rechemarea urgentă” a lui Andrei Muraru. Aceștia invocă mai multe motive, unul dintre acestea fiind că reprezentantul României în Statele Unite „se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump”.

Reprezentanții AUR spun că primesc „semnale de la români stabiliți în Statele Unite și de la jurnaliști din presa conservatoare despre jalnicele tentative ale ambasadorului Muraru de a găsi canale de comunicare cu administrația Trump și cu zona conservatoare”.

„Timp de patru ani, domnul Muraru a ignorat aceste canale, această realitate, acest electorat, disprețuindu-le inclusiv public, prin mesaje politice împotriva taberei lui Donald Trump și a republicanilor.

Astăzi, cine poate crede că Muraru este persoana potrivită pentru a reconstrui relația cu „lumea lui Trump”? Cine este atât de naiv sau atât de ticălos încât să creadă că el ar putea reface aceste legături vitale pentru România? Evident că ambasadorul Muraru nu poate. Evident că se expune ridicolului. Evident că toate tentativele sale de a câștiga bunăvoința republicanilor apropiați de Donald Trump, a jurnaliștilor sau a vocilor influente din spațiul public american vor fi sortite eșecului. Aceste semnale le primim astăzi la București. Și nu ne-ar interesa deloc dacă domnul Muraru s-ar face de râs pe plan personal în America; problema este că, pe banii contribuabililor români, domnia sa face de râs România în Statele Unite ale Americii. De aceea, ambasadorul Muraru trebuie retras urgent de la Washington”, se arată în comunicatul AUR.

„Domnul Muraru nu are acces nici măcar la șoferii oficialilor americani”, îl ironizează cei de la AUR pe  ambasadorul român. Mai mult decât atât, în opinia lor diplomatul român sfidează bunul-simț atunci când afirmă că nu sunt animozități în relația româno-americană.

O asemenea afirmație este o sfidare a bunului-simț. Este suficient să asculți declarațiile oficialilor americani care, de fiecare dată când vine vorba despre România, sancționează dur postura țării noastre în domenii precum alegeri libere și corecte sau libertatea de expresie. Și-au schimbat cumva declarațiile oficialii americani? Evident, nu. Și dacă o vor face, vom afla de la ei, nu de la cineva care stă izolat la Washington într-o reședință somptuoasă plătită din bani publici, dar care nu are acces nici măcar la șoferul domnului J.D. Vance, vicepreședintele american, sau la șoferul doamnei Tulsi Gabbard – ambii oficiali care au exprimat de nenumărate ori poziția foarte clară a Washingtonului în legătură cu România: un stat în care alegerile nu au fost corecte și în care s-au comis grave încălcări, contrar principiului fundamental al administrației Trump, conform căruia liderii trebuie să fie selectați democratic, iar statele trebuie conduse de politicieni aleși, nu de birocrați numiți prin mijloace obscure.

Atât timp cât domnul Muraru nu are acces nici măcar la niveluri minime ale administrației americane, ideea că el poate afirma astăzi că nu există probleme în relația bilaterală reprezintă dovada pierderii contactului cu realitatea politică de peste ocean.
Din acest motiv, el trebuie rechemat de urgență.

Un alt motiv care stă la baza solicitării este o altă afirmație a ambasadorului referitoare la „tratamentul acordat României și Poloniei de către administrația Trump”.

„Domnul Muraru afirmă că tratamentul acordat României și Poloniei de către administrația Trump ar fi identic. Este o afirmație contrazisă inclusiv de bunul-simț. Vizita președintelui nou ales al Poloniei, Karol Nawrotky, în Statele Unite a fost prezentată la superlativ în toată presa mondială. Întreaga lume a văzut primirea călduroasă oferită de președintele Donald Trump liderului polonez. S-a vorbit despre menținerea trupelor americane în Polonia, s-a subliniat importanța strategică a relației bilaterale, iar președintele Trump a menționat explicit dorința de a spori „garanțiile de securitate” pentru Polonia. Unde sunt toate acestea în cazul României? Evident, nu există și nici nu vor exista atât timp cât suspiciunile administrației americane față de România persistă. Domnul Muraru este una dintre cauzele acestor suspiciuni. Pentru minciunile pe care le rostește în fața publicului român, ambasadorul Muraru trebuie rechemat de urgență”, precizează reprezentanții AUR.

