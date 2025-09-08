Înalta Curte analizează posibilitatea sesizării CCR pentru reformele adoptate recent de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii

Înalta Curte de Casație și Justiție(ÎCCJ) analizează textele celor patru legi de reformă adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, prin asumarea răspunderii. Instanța supremă, a cărei șefă este judecătoarea Lia Savonea, intenționează să sesizeze CCR în cazul în care se constată că acestea încălcă drepturile cetățenilor.

Reformele lui Ilie Bolojan se plimbă dintr-o instanță în alta. După ce ÎCCJ a atacat deja la CCR reforma pensiilor magistraților, adoptată de tot prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului, a venit vremea ca și legile adoptate duminică să fie analizate de Curtea Constituțională.

Cel de-al doilea pachet de măsuri, care aduce modificări pensiilor magistraţilor, în sănătate, în companiile de stat, în companiile autofinanţate – ASF, ANCOM și ANRE şi în componenta de fiscalitate-insolvenţă, este susceptibil că ar putea conține prevederi neconstituționale.

În cazul pensiilor magistraților, va fi modificat cuantumul acestora, care nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, precum și vârsta de pensionare a beneficiarilor.

În sănătate, principalele modificări sunt legate de regândirea indicatorilor de performanță pentru managerii de spitale, dar și pentru șefii de secții, criteriile de selecție ale acestora, decontarea serviciilor medicale, precum și salarizarea personalului în funcție de performanțe

În ceea ce privește companiile de stat, modificările sunt legate de remunerația celor din consiliile de administrație ale acestor instituții, a managerilor, în funcție de noile criterii de performanță. Se impune reducerea indemnizațiilor conducerii acestor structuri cu 30% și tot cu 30% a indemnizaţiilor şi a salariilor personalului, după cum a declarat șeful Cancelariei, Mihai Jurca.

Această propunere va trebui făcută până în data de 30 octombrie

Reforma fiscală vizează schimbarea modului în care sunt colectați banii publici, maniera în care sunt tratate firmele în insolvență și felul în care sunt concepute eșalonările.

