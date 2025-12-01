Prima pagină » Știri politice » ANAF se aştepta ca Iohannis să fie înţelegător şi să achite datoria către stat: „Ne-am aşteptat din partea domniei sale la o conformare voluntară”

Luiza Dobrescu
01 dec. 2025, 12:15, Știri politice
Adrian Nica spune cu surprindere că s-ar fi aşteptat de la fostul şef al statului, Klaus Iohannis, să dea dovadă de „înţelegere amiabilă şi la o conformare voluntară. Am purtat discuţii prin avocaţi, după aceea au decis să nu mai răspundă”. Litigiul din ANAF familia Iohannis este departe de a fi stins. ANAF încă face eforturi să recupereze banii de la fostul şef de stat. 

Şeful ANAF a mai spus că instituţia pe care o conduce va face recurs la decizia Tribunalului Sibiu de respingere a măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis în dosarul în care familia acestuia a încasat chirie necuvenită pentru un imobil care nu îi aparţinea.

Oficialul fiscului subliniază că e pentru prima dată când, după o deliberare de doar câteva ore, o instanţă de judecată respinge solicitarea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor unui debitor.

”Ne-am aşteptat din partea domniei sale la o conformare voluntară, pentru că ANAF are şi în obiectul de activitate, ca să spun aşa, acordă şi eşalonări la plată şi se putea veni, şi eu am crezut că aici vom ajunge, la o înţelegere amiabilă şi la o conformare voluntară.

Noi nu am purtat direct, am purtat prin avocaţi, au existat astfel de discuţii, dânşii au solicitat informaţii legate de expertiză, după aceea au decis să nu mai răspundă şi noi am considerat că pierdem timpul şi am făcut acţiune în instanţă.

Acţiunea în instanţă a vizat şi un sechestru asigurător care da, într-adevăr, noi nu am mai păţit până acum, nu am mai avut un astfel de caz, adică să depunem în aceeaşi şi până la prânz să fie respins, însă este dreptul instanţei de judecată.

Pot să vă spun că ANAF are o strategie clară şi va acţiona în continuare în vederea punerii măsurilor asigurătorii pentru a se asigura că această sumă va fi încasată”, a declarat Adrian Nica duminică seară, la Antena 3.

Acesta nu exclude nici posibilitatea ca, în acest timp, familia Iohannis, la fel cum s-a şi în cazul altor contribuabili, să îşi înstrăineze bunurile în timpul procesului de recuperare a debitului, iar la final ANAF să nu mai poată recupera nimic.

Suma imputată de ANAF familiei Iohannis este de 4,7 milioane de lei şi reprezintă aproape un milion de euro. Aceasta include chiria în cuantum de 320.000 de euro şi majorări şi penalităţi la suma încasată, toate stabilite în urma unei expertize făcute de „un expert în domeniu”.

„Eu mă aştept să câştigăm. Nu am mers pe varianta maximală, nu o să vă dau detalii din modul de calcul, dar vă asigur că nu am exagerat cu nimic. S-a făcut acelaşi calcul cum se face în cazul oricărui contribuabil, nu avem nicio diferenţiere”, a mai spus Adrian Nica.

Deşi Tribunalul Sibiu a respins sechestrul pe casa lui Iohannis, ANAF continuă procedurile. Adrian Nica:"O să facem în continuare demersurile legale"

Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis

