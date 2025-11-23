Prima pagină » Actualitate » Deşi Tribunalul Sibiu a respins sechestrul pe casa lui Iohannis, ANAF continuă procedurile. Adrian Nica:”O să facem în continuare demersurile legale”

Luiza Dobrescu
23 nov. 2025, 10:01, Actualitate
Deşi Tribunalul Sibiu a respins cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov (ANAF), de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis, şeful instituţiei, Adrian Nica, spune că Fiscul va continua demersurile pentru recuperarea prejudiciului. 

Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care cere obligarea fostului preşedinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil aflat în centrul Municipiului Sibiu.

„(…) azi, 20.11.2025, Tribunalul Sibiu s-a pronunţat în acest dosar cu privire la soluţionarea cererii de instituire a sechestrului asigurator, în sensul că instanţa a respins cererea formulată de reclamantul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, având ca obiect instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor pârâţilor în vederea garantării recuperării prejudiciului pretins”, se arată într-un răspuns transmis de instanţă, la solicitarea AGERPRES.

Invitat la Antena 3, sâmbătă seară, Adrian Nica a anunţat că ANAF va continua procedurile pentru recuperarea despăgubirilor datorate de fostul președinte Klaus Iohannis.

Nica a subliniat că e vorba despre o procedură standard care se aplică în toate cazurile în care are de recuperat bani și că solicitarea măsurilor asigurătorii este o practică obișnuită, nu o acțiune particulară împotriva fostului președinte.

Noi nu o să facem nimic altceva decât o să așteptăm motivarea instanței și apoi o să facem în continuare demersurile legale pentru a recupera sumele care se cuvin ANAF, a declarat Adrian Nica.

În ceea ce priveşte o posibilă strămutare a procesului, şeful ANAF a declarat:

Nu vreau să comentez aceste lucruri, deoarece fac parte din strategia colegilor mei pentru a acționa în vederea recuperării sumelor. La momentul potrivit o să anunțăm orice demers pe care îl facem. Dar în această etapă nu aș dori să comentez hotărârile instanței”.

Declanşarea procedurii de executare silită a casei din Sibiu a avut loc după ce soții Iohannis au fost notificați să elibereze imobilul, să predea cheile și să achite aproximativ un milion de euro, datorii către stat.

Din cauză că nu au primit niciun răspuns din partea familiei Iohannis, ANAF a concluzionat că fostul președinte refuză predarea casei, întrucât nu a dat curs notificărilor.

Despăgubirile cerute de ANAF, aproximativ un milion de euro, acoperă lipsa de folosință a imobilului între 1999 și 2015, perioadă în care casa a fost închiriată unei bănci.

Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis

ANAF îl dă în judecată pe Iohannis şi îi cere „plata despăgubirilor”: „Având în vedere că pârâţii au refuzat plata voluntară”

