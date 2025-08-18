Prima pagină » Știri politice » Analiza lui Dan Andronic despre „CHEIA ascunsă” din Parteneriatul Strategic cu SUA: „Nu este la Deveselu sau Kogălniceanu!”

Analiza lui Dan Andronic despre „CHEIA ascunsă” din Parteneriatul Strategic cu SUA: „Nu este la Deveselu sau Kogălniceanu!”

Denis Andrei
18 aug. 2025, 11:35, Știri politice
Analiza lui Dan Andronic despre „CHEIA ascunsă” din Parteneriatul Strategic cu SUA: „Nu este la Deveselu sau Kogălniceanu!”

Jurnalistul Dan Andronic explică într-o analiză EVZ.RO care este adevărata „cheie” a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite și care nu se află de fapt la bazele militare de la Deveselu sau Kogălniceanu, ci într-o componenta critică.

Parteneriatul strategic România–SUA este invocat constant de autorități și politicieni de aproape trei decenii. De la discursuri oficiale și vizite internaționale, până la crize regionale, această formulă este folosită „aproape ritualic”.

Dan Andronic avertizează că prezența trupelor americane și cooperarea militară cu FBI și CIA nu garantează o „umbrelă de securitate reală”. Jurnalistul susține că adevărata miză a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite nu se află la bazele militare de la Deveselu sau Kogălniceanu, ci în componenta economică.

„Vedem cum administrația Trump pune în discuție întreaga filosofie din spatele Articolului 5, darmite soarta unei țări aflată la granița NATO”, scrie jurnalistul.

AFLAȚI AICI CARE ESTE „CHEIA” ASCUNSĂ DIN PARTENERIATUL STRATEGIC CU SUA 

Citește și

POLITICĂ A aflat și PREȘEDINTELE Nicușor Dan ceea ce noi toți știam de vineri: „Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României”
12:15
A aflat și PREȘEDINTELE Nicușor Dan ceea ce noi toți știam de vineri: „Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României”
POLITICĂ Radu Burnete spune că „măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite”: „Nu poți să tai așa, ca un măcelar”
12:07
Radu Burnete spune că „măsurilor anunțate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite”: „Nu poți să tai așa, ca un măcelar”
POLITICĂ Dominic Fritz spune că „adevărul e altul”: „S-au promis bani care nu există. Nu poți să tai ceva ce nu există”
11:38
Dominic Fritz spune că „adevărul e altul”: „S-au promis bani care nu există. Nu poți să tai ceva ce nu există”
POLITICĂ Ministrul Finanțelor: Prin pachetul doi de măsuri corectăm ANOMALII tolerate prea mult timp. Nu dorim să complicăm viața antreprenorilor
10:56
Ministrul Finanțelor: Prin pachetul doi de măsuri corectăm ANOMALII tolerate prea mult timp. Nu dorim să complicăm viața antreprenorilor
POLITICĂ Cristian Tudor Popescu îl atacă pe Nicușor Dan: Să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete
09:59
Cristian Tudor Popescu îl atacă pe Nicușor Dan: Să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete
POLITICĂ Ministrul de Externe, în vizită la Chicago pentru pregătirea VIZITEI dintre Nicuşor Dan și Donald Trump. Oana Țoiu: „Posibil în prima parte din 2026”
09:47
Ministrul de Externe, în vizită la Chicago pentru pregătirea VIZITEI dintre Nicuşor Dan și Donald Trump. Oana Țoiu: „Posibil în prima parte din 2026”
Mediafax
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune. Reacții aprinse!
Digi24
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Vin ploile de astăzi în România. ANM a emis cod portocaliu și galben în mai multe județe
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Antena 3
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Digi24
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate"
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit într-un accident la etapa de Autocross de la Câmpulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Cele mai scumpe mașini înmatriculate în România - Ferrari, Lamborghini, McLaren etc
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Capital.ro
Tragedie în România. Un mare sportiv s-a stins în accident: Viaţa lui nu a mai putut fi salvată
Evz.ro
România, de la caniculă la vijelii și grindină. Alertă de vreme severă pentru mai multe județe
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
O dresoare a fost ucisă de o orcă, după ce i-a rupt coloana vertebrală și i-a smuls scalpul! Dawn Brancheau nu a mai avut nicio șansă să supraviețuiască
RadioImpuls
Moment viral cu Andreea Antonescu la o cantare! Artista a cantat intr-un concert fara spectatori! Comentariile pline de ironii curg intr-una pe Tiktok: "Erau 10 oameni cu tot cu personalul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
De ce unii oameni vorbesc în somn?