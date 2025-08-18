Analiza lui Dan Andronic despre „CHEIA ascunsă” din Parteneriatul Strategic cu SUA: „Nu este la Deveselu sau Kogălniceanu!”

Jurnalistul Dan Andronic explică într-o analiză EVZ.RO care este adevărata „cheie” a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite și care nu se află de fapt la bazele militare de la Deveselu sau Kogălniceanu, ci într-o componenta critică.

Parteneriatul strategic România–SUA este invocat constant de autorități și politicieni de aproape trei decenii. De la discursuri oficiale și vizite internaționale, până la crize regionale, această formulă este folosită „aproape ritualic”.

Dan Andronic avertizează că prezența trupelor americane și cooperarea militară cu FBI și CIA nu garantează o „umbrelă de securitate reală”. Jurnalistul susține că adevărata miză a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite nu se află la bazele militare de la Deveselu sau Kogălniceanu, ci în componenta economică.

„Vedem cum administrația Trump pune în discuție întreaga filosofie din spatele Articolului 5, darmite soarta unei țări aflată la granița NATO”, scrie jurnalistul.

AFLAȚI AICI CARE ESTE „CHEIA” ASCUNSĂ DIN PARTENERIATUL STRATEGIC CU SUA