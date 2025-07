Anastasiu, despre controalele ANPC: Una e să amendezi și alta să umilești antreprenorul pe TikTok / Replica ACIDĂ a lui Piedone

Dragoș Anastasiu a vorbit, duminică, despre controalele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în modalitatea în care acestea erau făcute de Cristian Popescu Piedone, cu live cu TikTok. „Una e să amendezi și alta să umilești antreprenorul pe TikTok”, a spus Anastasiu. În replică, fost președinte al ANPC a reacționat pe un ton extrem de critic la acuzațiile vicepremierul demisionar.

Anastasiu a declarat că statul român trebuie să își facă datoria și să amendeze acolo unde sunt găsite greșeli, în HoReCa. El a subliniat în context controalele live pe TikTok ale ANPC.

El s-a referit şi la digitalizarea ANAF.

„De ce nu digitalizăm ANAF-ul. Nu reușim sau nu vrem. Nu vrem. Tolerăm același comportament față de cine vrem să tragem la răspundere. Statul are miliarde de lei datorii la firmele private. Rambursarea plăților pe concedii medicale. Am sunat ieri doi constructori mari. Mi-au spus că au 1,5 miliarde de RON nefacturați pe lucruri făcute, dar nefacturate. Nu facturează că li se spune că nu sunt bani, trebuie să plătească și TVA, neprimind banii de la stat. Intrarea mea în guvern a avut de-a face cu normalizarea. Statul trebuie să devină partener, mai ales acum când sunt afectate diverse categorii. Nu mai putem continua cu un stat asupritor față de companiile din România”, a explicat Anastasiu.

Cristian Popescu Piedone, demis miercuri din funcția de șef al ANPC, a reaționat după atacul vicepremierului demisionar.

„Domnule Anastasiu, astăzi, în conferința de presă, ați pomenit despre ANPC. Singurul răspuns de bun simț pe care aș putea să vi-l ofer este acela că îmi pare rău că nu v-am controlat firmele dvs! Sunteți în Guvernul României și sunteți în pantaloni scurți. Într-o astfel de instituție s-ar impune măcar respectul unei costumații potrivite. Timp de 8 ani, ați dat șpagă, dar dvs spuneți că eu am umilit. Eu nu am făcut altceva decât să trezesc oamenii ca să vadă ceea ce aceia ca dvs le ascundeți. Vreau să vă mai spun că nu vă prinde rolul de fecioară. Himenul dvs moral s-a rupt de mai bine de 8 ani, iar fetele mari nu se mai poartă, mai ales în politică și afaceri. În 32 de ani, am fost ținta mai multor denunțuri care s-au dovedit a fi false. N-am avut niciodată calitate de martor și, mai ales, de martor denunțător. Ar trebui să va dați demisia. Guvernul României chiar nu mai avea nevoie și de dvs ca să fie compromis. Dacă voiați reforme, puteați să le începeți în firma dvs, acum 8 ani. Restul… e cancan”, a declarat Piedone.