Anca Alexandrescu și-a depus OFICIAL candidatura pentru Primăria Capitalei

14 nov. 2025, 16:06, Știri politice

Anca Alexandrescu, moderator la Realitatea Plus, și-a depus vineri candidatura pentru Primăria București. Alexandrescu este susținută de AUR și PNȚCD. De când și-a anunțat candidatura, Anca Alexandrescu promite să „facă ordine în București”. La depunerea candidaturii, ea a venit însoțită de George Simion (AUR). 

Am decis să candidez la Primăria Capitalei după 6 ani în care am realizat o emisiune unde m-am întâlnit zi de zi cu problemele românilor, nu doar cu ale Bucureștenilor. Și de prea multe ori am fost pusă în situația de a le spune oamenilor – nu pot să fac mai mult decât ce pot să fac la televizor. A venit momentul să mă implic, să fac mai mult”, a declarat Anca Alexandrescu după depunerea candidaturii. „Este un moment special. Nimic nu este întâmplător. Cu Dumnezeu înainte!”, spune Alexandrescu.

Știre în curs de actualizare

