Anchetat, fără funcție și fără Voiculescu, Piedone face un apel patetic pentru crearea unui partid: Țara are nevoie de noi

Rămas fără funcția de șef la ANAF, dar cu o anchetă în derulare, Cristian Popescu Piedone, vrea să se întoarcă în politică. După ce a bifat prezența și funcții prin mai multe partide, Piedone își face, acum, propriul sa formațiune politică.

Pentru că „ROMÂNIA noastră are mare, mare nevoie de NOI!”. Vede un viitor partid „exclusiv pentru cetățenii României noastre”.

Într-un lung mesaj postat pe Facebook, Piedone sună apelul. Partidul pornește la drum, de la Sala Palatului, într-o zi de luni, la 12 fix.

„Te aștept pe 29 septembrie, în București, la Sala Palatului! Da, cade într-o luni! Exact așa am vrut să fie: în zi de muncă! Pentru ca asta vrem: MUNCĂ pentru România! Știi ceva, om bun? Nu există IMPOSIBIL!”, scrie el.

Mărturisirea lui Piedone

Piedone mai încearcă o dată politica, de data aceasta din postura de fondator de partid. Cetățeanul Cristian Popescu Piedone lasă în urmă trecutul în care veșnic vor rămâne Ion Iliescu și Dan Voiculescu.

„Da, am fost membru al PSD. De la FSN-ul președintelui Ion Iliescu, de care nu m-am dezis niciodată!, la PDSR… până la PSD-ul pe care l-am slujit și pe care l-am prețuit până la o răspântie de… idei! De… principii! Când am fost aruncat de oportuniști și hăituit de pionii Vasalității Naționale… un OM mi-a întins ambele mâini și casa lui toată: Dan Voiculescu! Da, mulți îl contestați! Treaba voastră! Pentru mine a fost și va rămâne OMUL Dan Voiculescu! M-am înrolat în partidul său și am muncit așa cum am putut! Și nu regret nicio secundă petrecută lângă oamenii buni pe care i-am întâlnit în PUSL!”, mai scrie el.

