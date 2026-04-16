Andrei Caramitru vrea dispariția PSD și anticipează proteste în Piața Victoriei: Începe nebuneala

Andrei Caramitru, unul dintre cei mai vocali influenceri din România, a transmis un mesaj virulent pe rețelele de socializare. Acesta vrea ca Partidul Social Democrat să dispară și îl descrie drept „un grup mafiot, un dezastru, o plagă pentru țara asta”.

Pe lângă atacul dur la adresa PSD, Caramitru i-a luat în vizor și pe cei de la AUR. Acesta îi descrie pe politicienii celor două partide drept niște „baroni de stepă” și „băieți cu cutiile de pantofi pline cu cash”. În opinia lui Caramitru, acest tip de politicieni trebuie „terminați once and for all”.

În finalul postării, Caramitru le-a transmis urmăritorilor săi să se aștepte la proteste în Piața Victoriei.

„PSD e cazul să dispară cu totul. E un grup mafiot, un dezastru, o plagă pentru țara asta. Să fie preluați de AUR sau de cine vor ei. Și după ne ocupăm de AUR. Așa ceva este inadmisibil. Baronii de stepă și băieții cu cutiile de pantofi pline cu cash trebuie terminați once and for all. Începe nebuneala – să fim gata de Piața Victoriei. All in”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Coaliția este aproape de ruptură

Reamintim că surse politice spun că nemulțumirile din interiorul coaliției au ajuns la un punct critic. PSD ar lua în calcul retragerea sprijinului pentru actualul premier și chiar schimbarea acestuia. Nu este pentru prima dată când alianța dă semne de slăbiciune. În ultimele luni, conflictele dintre partide s-au adâncit, iar negocierile au devenit tot mai dificile. Într-un episod anterior, liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un consens pe teme importante, semn că ruptura era doar o chestiune de timp.

Luni, pe 20 aprilie, PSD va ține consultarea internă unde decid ce să facă în continuare. Social-democrații ar vrea să rămână la guvernare, însă nu în actuala formulă. Se discută tot mai insistent despre schimbarea premierului, acesta fiind, cel mai probabil, punctul central al deciziei de luni. În acest context, este vizat și Ilie Bolojan, căruia i s-ar putea cere să renunțe la funcție.

