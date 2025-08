După Avioane Craiova și IOR SA, Iprochim intră, glorios, pe lista „cuceririlor” Ministerului Economiei, sub atenta păstorire a ministrului USR Radu Miruță, care a promis că va scăpa România de „sinecuri”. Dacă până acum părea că sunt simple coincidențe în materie de „recrutare” de cadre din interiorul partidului, acum devine tot mai clar. Criteriul principal de selecție este carnetul de partid!

Prin Ordinul 1662 din 31 iulie 2025, Radu Miruță a parafat un nou consiliu de administrație, de data asta la Iprochim SA, o companie cu profil chimic, dar cu o chimie tot mai puternică cu USR.

Printre noii administratori se numără un vânzător de jucării erotice, un fost candidat la Senat, un jurnalist-tipograf și doi funcționari publici. Toți cu CV-uri care ridică mari semne de întrebare cu privire la legalitatea numirilor, dacă ar fi să ne luăm după OUG 109/2011.

Cine sunt noii administratori numiți de Miruță la conducerea Iprochim

GEORGE BORODA

George Boroda este consilier local USR în Consiliul Local Brașov, la al doilea mandat (revenit în februarie 2025, după ce Allen Coliban a devenit deputat USR). Această poziție nu figurează în CV-ul depus.

De profesie este inginer automatist, dar nu a profesat concret în domeniul automaticii, ci în cel al calculatoarelor. În acest sens, deține și conduce din 2008 firma Conexo Development SRL, care oferă servicii de proiecte web și software. Cifra de afaceri în 2024 a fost una de nivel de microîntreprindere, de aproximativ 127.000 de lei, cu o pierdere netă de aproximativ 32.000 de lei.

În iulie 2025, a inițiat o solicitare pentru convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Local, având ca subiect revocarea reprezentanților în AGA a Regiei Publice Locale Pădurile Kronstadt. Această inițiativă a stârnit critici pentru că instituția vizată nu are AGA, ceea ce a fost interpretat ca o gafă administrativă.

Sursele citate de BizBrasov.ro îl menționează ca antreprenor în retail de jucării erotice, informație evidențiată în mass-media locală cu un ton critic.

Conform CV-ului său, toată experiența sa profesională presupune funcții de conducere: manager consultant Razmed Pharma (Iași, 2003-2008), director general Go Herbal (Iași, 2008-2011), președinte al AGA Tektron Brașov (2020-2024), director general Conexo Development (2008-prezent).

Astfel, în limita detaliilor din CV, este posibil să nu fie îndeplinită condiția experienței profesionale de 7 ani în domeniul studiilor care pot fi luate în considerare conform OUG 109/2011 (licența de inginer automatist).

În 2025, a obținut licența în management de la Universitatea Transilvania din Brașov, dar aceasta nu poate fi luată în considerare la îndeplinirea cerinței legale prevăzute de OUG 109/2011.

MARIUS-MIHAI STOIANOVICI

Este consilier județean USR în Consiliul Județean Brașov, lider al grupului USR din consiliu, actualmente la al doilea mandat. A făcut parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) Brașov, fiind desemnat de USR Plus. Niciuna din aceste poziții nu apare în CV depus.

Conform CV-ului, este inginer în domeniul utilajul și tehnologia sudurii, dar nu a profesat în domeniu, ci a activat în domeniul jurnalismului și tipografiei. În acest sens, a fost fondatorul și conducătorul unui mic trust media local construit în jurul ziarului Monitorul. Deține și conduce firma Tipogramm SRL, cu o cifră de afaceri în 2024 de microîntreprindere, de 499.364 de lei, și profit de 219.397 de lei.

Astfel, în limita detaliilor din CV, în aparență nu este îndeplinită condiția experienței profesionale de 7 ani în domeniul studiilor care pot fi luate în considerare conform OUG 109/2011 (în raport de licența de inginer în domeniul utilajului și tehnologiei sudurii).

FLORIN ANDREI

Florin Andrei este membru vechi USR, aparent afiliat USR Domnești. La alegerile din 6 decembrie 2020, a candidat la Senat– circumscripția Ilfov, fiind cap de listă USR PLUS. În perioada iulie – septembrie 2021, a activat ca secretar de stat în Ministerul Finanțelor din partea USR PLUS, funcție din care a fost eliberat pe 8 septembrie 2021, cu ocazia demiterii colective a secretarilor de stat desemnați de USR PLUS, după demisia miniștrilor USR PLUS din Guvernul Cîțu.

Ulterior, până în decembrie 2021, conform CV-ului, a activat în calitate de consilier la Senat.

Florin Andrei este economist, absolvent ASE și asistent universitar în cadrul ASE. Este auditor financiar, membru al CAFR. În prezent, locul de muncă principal este de director control risc la NN Asigurări de Viață. La o primă examinare, este singurul administrator care îndeplinește condițiile prevăzute de OUG 109/2011.

MARIUS-IOAN POPESCU

Conform CV-ului său, din septembrie 2021 și până în prezent este consilier superior la Ministerul Finanțelor – Corpul de control, Serviciul de integritate (funcționar public). A îndeplinit roluri similare și în Ministerul Economiei (iulie 2021 – septembrie 2021, iulie 2012 – august 2013). De asemenea, între 2012 și 2013 a fost președintele Consiliului de Administrație al Metrom SA Brașov.

Este licențiat în științe economice și a debutat profesional la Garda Financiară – Secția Gorj, în calitate de comisar debutant, unde a activat între octombrie 2007 – iulie 2011. Cu toate acestea, experiența ulterioară de administrație publică, în limita detaliilor din CV, în principiu nu poate fi luată în considerare ca experiență profesională în domeniul economic (în care a obținut licența de studii superioare), conform OUG 109/2011.

MIHAI MORARU

Conform CV-ului, din septembrie 2023 și până în prezent este consilier în cadrul MEDAT – Direcția Generală Juridică (funcționar public). Pentru o scurtă perioadă (în intervalul martie 2022 – iunie 2023), a îndeplinit și funcția de șef birou la Biroul Administrare Societăți. Anterior, a îndeplinit funcția de consilier în cadrul structurilor de guvernanță corporativă și administrare participații din cadrul aceluiași minister.

A debutat ca expert la Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – Direcția Protocol, ulterior Departamentul de Comerț Exterior (2007-2010), iar în perioada 2010 – 2018 a fost încadrat tot ca expert la Ministerul Energiei – Organismul Intermediar pentru Energie.

În limita detaliilor din CV, în principiu această experiență profesională nu poate fi luată în considerare ca experiență profesională relevantă (fiind licențiat în științe politice), conform OUG 109/2011.

Posibile înc ălcări ale OUG 109/2011 privind noua componență la Iprochim

Această componență ridică nu doar sprâncene, ci și probleme juridice. De pildă, depășirea numărului de funcționari publici permiși (maximum 1 la un consiliu cu 5 membri), la Iprochim fiind nominalizați doi: președintele Mihai Moraru, consilier MEDAT, și membrul Marius-Ioan Popescu, consilier superior la Ministerul Finanțelor.

O altă problemă ar fi nerespectarea condiției experienței de minimum 7 ani în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii, cel puțin pentru trei membri: Marius-Mihail Stoianovici și cei doi funcționari publici.

Nu este însă clar, din examinarea CV-ului, dacă și George Boroda îndeplinește această cerință, existând deci posibilitatea ca patru din cei cinci administratori să nu îndeplinească această condiție legală de bază pentru numire.

De asemenea, nu sunt nominalizați administratori aparținând genului subreprezentat, de cel puțin o treime din totalul administratorilor, pentru că toți cei 5 nominalizați sunt bărbați.

Recidiva ministrului Radu Miruță

Într-un serial care pare regizat direct din sediul USR, Gândul a documentat anterior numirile cu iz de sinecură ale lui Radu Miruță la companiile Avioane Craiova și IOR S.A., unde foști sau actuali colegi de partid și-au găsit, subit, vocația administrativă.

Acum, Iprochim devine următoarea piesă pe tabla de șah politică, într-un joc în care legea pare a fi opțională, dar apartenența politică e obligatorie.

Gândul va urmări în continuare cum se „reformează” companiile de stat în platforme de relansare politică pentru membri de partid, indiferent că vin din IT, tipografie sau retail erotic.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: