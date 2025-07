După dezvăluirile Gândul, Radu Miruță recidivează! Și-a numit alți colegi din USR și trei funcționari din minister în CA-ul unei companii strategice!

La câteva zile după ce Gândul dezvăluia numirile USR-iste de la Avioane Craiova SA, ministrul Economiei, Radu Miruță, a continuat seria numirilor politice. De dată aceasta la IOR SA, Întreprinderea Optică Română, una dintre cele mai importante companii industriale din România, cu peste 85 de ani de tradiție în optică, mecanică fină și cercetare avansată. Importanța să este strategică pentru securitatea națională și industria de apărare!

De data aceasta, Radu Miruță i-a numit în CA-ul IOR pe Ștefan Cojan, Ana-Maria Hrimiuc-Zăiceanu, Doina Ana-Maria Cândea-Bielă și Ion Udroiu.

Manevra lui Miruță este identică cu cea în cazul Avioane Craiova! Cine sunt cei numiți?

Ștefan Cojanu, conform ultimei declarații de interese publicată pe site-ul Primăriei Dobroești, Ilfov, semnată de acesta în dată de 13.06.2024, era președinte al USR Dobroești, iar conform declarației de interese completată în 02.11.2020 acesta declara că deține funcția de vicepreședinte al Uniunii Salvați România. Mai mult, acesta deține și funcția de consilier local la Dobroești, funcție incompatibilă cu calitatea de administrator într-o companie de stat, conform reglementărilor în vigoare privind conflictul de interese și funcțiile incompatibile în administrația publică.

Ana-Maria Hrimiuc-Zăiceanu, director adjunct al Direcției Economice din Ministerul Economiei, a mai ocupat în trecut funcții de sef serviciu, șef birou, director, director adjunct și consilier tot în cadrul Ministerului. Aceasta a mai lucrat, în perioada august 2018 – februarie 2019, și în Ministerul Mediului, acolo unde a fost consilier și responsabil cu organizarea de evenimente și cu comunicarea.

Doina Ana-Maria Cândea-Bielă este șef serviciu în Direcția Economică din cadrul Ministerului Economiei. În același minister a mai ocupat și funcția de consilier superior. La stat a mai lucrat în trecut și la Autoritatea Națională pentru Turism, Ministerul Dezvoltării și Turismului și Ministerul Muncii. Ea a mai fost și director de vânzări la două companii din mediul privat.

Ion Udroiu, consilier superior în cadrul Direcției Corp Control din Ministerul Economiei, a mai lucrat în trecut la Ministerul Finanțelor. A fost, pe rând, între 2016 – 2025, director al Corpului de Control din minister, consilier superior și expert superior. Acesta este din Târgiu Jiu, aceeași localitate din care provine și Radu Miruță, și a fost detașat de la Ministerul Finanțelor la cel al Economiei cu patru zile înainte de numirea în CA-ul IOR.

Ce prevederi nu respectă aceste numiri

Niciunul dintre cei numiți în CA nu are statut de independent, așa cum cere legea 31/1990, fapt ce încalcă și Ordonanța de Urgență 109/2011 care prevede că majoritatea membrilor Consiliului de Adminstratie este formată din administratorr neexecutivi și independenți.

Mai mult, ministrul Miruță, prin semnarea ordinului de ministru pentru numirea celor trei funcționari publici a încălcat prevederile Art. 28 aliniatul 5 din OUG 109/2011, care prevede că într-un consiliu de administrație de cinci membri nu poate fi numit mai mult de un funcționar public. Această numire ce încalcă flagrant legislația, pune sub semnul întrebării existența evaluării de către AMEPIP a propunerilor de candidați pentru funcția de Administrator .

IOR SA este una dintre cele mai importante companii industriale din România, cu peste 85 de ani de tradiție în optică, mecanică fină și cercetare avansată. Importanța să este strategică pentru securitatea națională și industria de apărare. Vorbim despre un partener tradițional al Ministerului Apărării Naționalee, unic producător național cu expertiză în sisteme optoelectronice militare și industriale.

Reacția lui Radu Miruță: „U n carnet de partid nu anulează competența profesională”

Contactat de Gândul, ministrul Economiei a precizat că va reveni cu un punct de vedere. La scurt timp, însă, a ales să facă mai multe clarificări pe pagina sa de socializare, atât în legătură cu numirile în Consiliul de Administrație al IOR SA, cât și la Avioane Craiova. Redăm integral punctul de vedere al ministrului Radu Miruță:

„Teama de oameni onești și competenți.

Oameni buni,

Am promis că voi vorbi mereu direct cu voi. Așa fac și acum.

Zilele acestea, în presă și pe rețelele sociale, din unele zone mi s-au adus acuzații că aș spune una și aș face alta. Că vreau să dau jos sinecuriștii, dar că i-aș înlocui cu „ai mei”.

Fals. Complet fals.

E doar teama celor certați cu școala, dar racordați la banii statului că vin oamenii onești si competenți peste ei. Da, chiar vin.

Este firesc să existe întrebări. Dar nu este corect să se lanseze acuzații nefondate sau să se construiască narațiuni toxice. Așa că vreau să lămuresc, cu onestitate, câteva lucurui:

1. Toate numirile făcute de mine în consiliile de administrație sunt provizorii si niciuna pe indemnizație mai mare de 3000 RON. Sunt temporare si sunt obligat de lege sa numesc din pix până la organizarea concursurilor pe mandat complet. Nu blocăm activitatea companiilor, dar nici nu perpetuăm vechile practici.

2. Concursurile NU vor fi aranjate.Lucrăm deja la reformarea sistemului, astfel încât regulile de performanță să fie clare, concursurile să fie reale, iar rezultatele transparente. Da, fiți vigilenți si urmăriți!

3. Selecția s-a făcut pe baza de CV, nu de culoare politică.

Am căutat oameni cu experiență reală, din minister sau din mediul privat, și am ales profesioniști care pot livra rezultate.

La Avioane Craiova, acolo unde remunerația lunara e 2.700 lei, am numit un om care a fost pilot de avion supersonic, fost vicepreședinte AP NATO, fost președinte al Comisiilor SIE și Apărare din Parlament. Fix ce trebuie. De asemenea am numit CEO de companie privata mare, consultant PriceWaterhouse, consultant KPMG, doamne cu experiența economică si in administrație publicǎ.

Dacă astfel de oameni ar popula toate consiliile de administrație din companiile de stat, România ar arăta cu totul altfel. Și da, vă provoc să comparați CV-urile acestora cu cele ale altor „nume” puse în funcții, pe sume cu cinci zerouri.

La IOR, NU am numit niciun consilier personal, așa cum s-a spus fals. Am numit pentru câteva săptămâni pana la concurs oameni cu experiența economică de o viața in ministerul pe care-l conduc, fără vreo legătură cu USR si care nu au fost niciodată valorificați. Erau buni, dar ai nimănui. Când le-am propus nu le-a venit sa creadă si se temeau ca le cer sa facă ceva ilegal. Da, normalitatea a ajuns sa mire…pentru ca a fost prea multă anormalitate. Am numit profesioniști din ministerul de Finanțe si da, si un economist competent, membru USR și consilier local în Dobroești, care vrea să contribuie onest la binele comunității.

Dar un carnet de partid nu anulează competența profesională. Eu nu am susținut niciodată sinecurile, ci profesioniștii. Iar în USR avem oameni competenți, la fel cum sper că există oameni buni în toate partidele care au responsabilitatea să-i scoată pe aceștia în fațǎ. Nu trebuie să ne fie rușine că facem politică cu integritate și pregătire

Hai să judecăm oamenii după fapte, nu după etichete. După ce livrează, nu după ce credem despre ei, din reflex.

Vă asigur de un lucru:

Rămân același – deschis, onest și respectuos.

Vă voi răspunde mereu cu claritate și cu bună-credință.

Și mai important: aceste numiri provizorii sunt doar un pas – sistemul se va schimba din temelii. Foarte curând.

Nu am venit să consmetizez sistemul, ci să-l transform. Și am încredere că putem face asta. Împreună.

PS: Știu ca voi fi tot mai atacat, ca se vor spune multe invenții despre mine, dar asta nu mă oprește să fac ce am zis – mai bine pentru noi toți. Cei care dau informatiii false la presa sau pe rețelele de socializare sa știe ca nu mă intimidează”, a scris Radu Miruță.

Ce spunea Bolojan despre conducerile companiilor de stat

Tocmai de aceea, numirile în conducerea IOR SA ar trebui să respecte criterii stricte de profesionalism și neutralitate anunțate, de altfel, ca Biblie a acestei guvernări încă din prima zi, lucru contrazis flagrant de realitate.

Numirile lui Miruță intră în coliziune directă și cu deciziile premierului Bolojan, șeful sau ierarhic care declara nu demult: „Companiile de stat trebuie conduse de profesioniști, nu de membri de partid recompensați politic”.

Această nouă numire vine la doar câteva zile zile după ce ministrul susținea că „nu știa apartenența politică” a celor instalați la Avioane Craiova SA, așa cum Gândul a dezvăluit în premieră!

