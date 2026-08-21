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August – Luna faptelor bune: AUR, alături de oameni și comunități

August – Luna faptelor bune: AUR, alături de oameni și comunități
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Luna august este, pentru organizațiile AUR din întreaga țară, o perioadă dedicată faptelor bune, solidarității și sprijinului oferit celor care au nevoie de ajutor. Sub mesajul „August – Luna faptelor bune”, membrii și simpatizanții AUR s-au mobilizat în mai multe județe pentru a veni în sprijinul copiilor, familiilor aflate în dificultate, persoanelor vulnerabile și comunităților care au nevoie de implicare. Acțiunile au fost organizate în funcție de nevoile fiecărei comunități și au avut în comun un principiu simplu: binele se face prin implicare concretă, nu doar prin vorbe.

La Iași a fost deschisă o serie de acțiuni dedicate persoanelor aflate în situații dificile: persoane cu nevoi speciale sau dizabilități, copii, persoane vârstnice și oameni care au solicitat sprijin. Membrii AUR Iași au mers direct la beneficiari, atât în municipiul Iași, cât și în comunele județului, oferind ajutor dar și ceea ce uneori este la fel de important: timp, atenție și sprijin moral.

Unul dintre cazurile în care au fost implicați membrii organizației este cel al lui Dorel Păpăruz, un ieșean care se confruntă de ani de zile cu probleme grave de sănătate și cu dificultăți materiale. Sprijinul oferit nu s-a limitat la lucruri materiale. Membrii AUR au stat de vorbă cu acesta, i-au ascultat povestea și au încercat să îi redea încrederea că nu este singur.

În județul Prahova au avut loc trei acțiuni dedicate copiilor, în cadrul cărora membrii organizației s-au mobilizat pentru a le oferi celor mici lucrurile de care aveau nevoie. În cadrul primei acțiuni, un băiat de 13 ani a primit un ghiozdan complet echipat cu rechizite, iar unei fetițe imobilizate i-au fost oferite dulciuri și jucării. Cea de-a doua acțiune a constat în oferirea a două ghiozdane complet echipate, pentru o fetiță și un băiat, precum și a unor jucării pentru un băiețel în vârstă de doi ani. În cea de-a treia acțiune, copiii au primit zeci de cărți adaptate vârstei lor.

La Tulcea, membrii organizației județene AUR s-au implicat într-o acțiune desfășurată la Mănăstirea Celic-Dere. Alături de colegii din filiala județeană, din Organizația de Seniori și din Organizația Municipală, membrii AUR au contribuit la lucrările gospodărești necesare în cadrul mănăstirii. Acțiunea a fost inițiată și coordonată de Alina Jivan, președinta organizației județene de femei, iar implicarea colegilor din organizație a transformat o zi obișnuită într-un exemplu de solidaritate și muncă în folosul comunității.

Și în județul Alba, organizația AUR s-a alăturat campaniei „August – Luna faptelor bune”. Organizația Alba, împreună cu președintele Călin Matieș și alți colegi, a pregătit o acțiune dedicată copiilor, pe care i-au surprins cu rechizite școlare și alte daruri menite să le aducă bucurie și să îi ajute pentru noul an școlar. Acțiunea a urmărit nu doar să ofere sprijin material, ci și să le transmită copiilor că există oameni în comunitate care se gândesc la ei și care sunt dispuși să se implice.

Acțiunile desfășurate în Iași, Prahova, Tulcea și Alba sunt doar câteva dintre inițiativele organizate în această perioadă. „August – Luna faptelor bune” înseamnă o mobilizare a organizațiilor AUR din întreaga țară pentru a transforma solidaritatea în gesturi concrete: un ghiozdan pentru un copil, o carte, o jucărie, sprijin pentru o familie îndurerată, o mână de ajutor oferită unei persoane vulnerabile sau câteva ore de muncă puse în slujba unei comunități.

August este luna faptelor bune. Iar faptele bune continuă, în fiecare comunitate în care este nevoie de oameni care să se implice.

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