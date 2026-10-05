Siegfried Mureșan susține că PSD cere guvernarea fiindcă știe că nu o va primi

Siegfried Mureșan acuză Partidul Social Democrat că solicită formarea Guvernului fără să își dorească, în realitate, asumarea responsabilității într-o perioadă dificilă. Europarlamentarul PNL susține că social-democrații urmăresc mai degrabă accesul la resurse și evitarea răspunderii politice.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„PSD cere guvernarea fiindcă știe că nu o va primi. Sorin Grindeanu insistă că e pregătit să fie prim-ministru, tocmai fiindcă știe că nu va fi desemnat. PSD nu își dorește răspunderea guvernării în vremuri grele.Ei își doresc acces la cât mai multe resurse și cât mai puțină răspundere”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Sorin Grindeanu, după noile consultări cu Nicușor Dan: „Nominalizarea PSD sunt eu”

După consultările de la Cotroceni cu președintele României, Sorin Grindeanu a spus că el este propunerea de premier a partidului pe care îl conduce. Liderul PSD a mai precizat că partidul său își dorește să facă parte din următorul Guvern.