Siegfried Mureșan susține că PSD cere guvernarea fiindcă știe că nu o va primi

Siegfried Mureșan acuză Partidul Social Democrat că solicită formarea Guvernului fără să își dorească, în realitate, asumarea responsabilității într-o perioadă dificilă. Europarlamentarul PNL susține că social-democrații urmăresc mai degrabă accesul la resurse și evitarea răspunderii politice.
„PSD cere guvernarea fiindcă știe că nu o va primi. Sorin Grindeanu insistă că e pregătit să fie prim-ministru, tocmai fiindcă știe că nu va fi desemnat. PSD nu își dorește răspunderea guvernării în vremuri grele.Ei își doresc acces la cât mai multe resurse și cât mai puțină răspundere”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.
După consultările de la Cotroceni cu președintele României, Sorin Grindeanu a spus că el este propunerea de premier a partidului pe care îl conduce. Liderul PSD a mai precizat că partidul său își dorește să facă parte din următorul Guvern.
„PSD a cerut mandatul de prim-ministru, nominalizarea sunt eu. Am transmis că PSD își dorește să fie parte a soluției, să avem rapid un Guvern să facă bugetul anul acesta, ne dorim schimbarea direcției de administrare a țării. Austeritatea lui Bolojan nu este soluția. Nu avem linii roșii pe care alții le au, susținem soluții din care facem parte”, a spus Sorin Grindeanu, după consultări.