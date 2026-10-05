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Gigi Nețoiu a primit o amendă usturătoare. Ce nereguli au găsit autoritățile din Dolj la ferma afaceristului

Elena Ailuţoaei
Gigi Nețoiu a primit o amendă usturătoare. Ce nereguli au găsit autoritățile din Dolj la ferma afaceristului
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Omul de afaceri Gigi Nețoiu a fost amendat de Direcția Apelor Jiu pentru că nu a remediat deficiențele constate la un control precedent al inspectorilor. Aceștia i-au mai aplicat o sancțiune lui Nețoiu, în februarie, pentru că au descoperit că una dintre fermele sale funcționa fără autorizație. Acum, Nețoiu trebuie să achite în total 160.000 de lei și să intre și în legalitate cu afacerea.

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În februarie, inspectorii de la Direcția Apelor Jiu au constatat la un control că ferma de vaci, deținută de Gigi Nețoiu în comuna Cetate, din Dolj, nu avea autorizație și era amplasată și într-o zonă inundabilă. Cu 120. 000 de lei l-au amendat atunci inspectorii dar omul de afaceri a continuat să încalce legea. Atunci, ca și acum, inspectorii nu l-au găsit acasă și au lipit amenda pe o poartă.

Inspectorii au revenit și l-au amendat din nou pe afacerist pentru că nu a intrat în legalitate. De această dată, amenda contravențională a fost de 40.000 de lei, motivul fiind același: ferma funcționa fără autorizatie și era amplasată într-o zonă inundabilă.

Nici de această dată nu l-au gasit pe afacerist, așa că inspectorii au afișat procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției la sediul societății din comuna Cetate, conform procedurii legale.

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