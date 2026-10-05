Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților naționale, face apel la parlamentari să ia o decizie, indiferent de ceea ce dictează conducerea partidelor

Liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambuccian, a declarat, după consultările cu președintele Nicușor Dan, că parlamentarii trebuie să conștientizeze gravitatea situației actuale și să acționeze, independent de direcția propusă de liderii partidelor din care fac parte.

„Nu văd în momentul de faţă o ieşire, alta decât o conştientizare din partea fiecăruia din colegii noştri din Parlament că avem o problemă, este reală, e foarte mare şi că deja contează mai puţin ce li se spune de la partid şi mai mult ce gândesc cu capul lor. Asta e ce cred eu”, a declarat acesta după discuţia cu preşedintele Nicuşor Dan, la Cotroceni.

Dacă partidele politice nu vor ajunge la acord, Varujan Pambuccian a declarat că singura soluție rămân alegerile anticipate.

„Avem două variante, ori mergem înainte cu situaţia asta şi atunci avem o problemă mare cu rectificarea bugetară şi cu bugetul pe anul viitor, o problemă mare, reală, ori declanşăm anticipate, avem o problemă mare, reală cu rectificarea şi cu bugetul pe anul viitor şi ne întoarcem la această situaţie cu o singură diferenţă. Partidele de mainstream se vor urî şi mai tare şi va fi şi mai greu să apară o majoritate”, consideră Varujan Pambuccian.

Liderul minorităților a atras atenția asupra faptului că, în timp ce partidele își reconfigurează strategia, românii de rând continuă să sufere de pe urma situației economice precare, accentuate de lipsa unui guvern cu puteri depline.

„Ştim foarte bine care sunt poziţiile, s-au făcut cazemate, s-au ridicat ziduri, a tras fiecare în cazemata celuilalt cu arme de calibru din ce în ce mai mare, e minunat. Dar în spatele chestiei ăsteia există un popor care o duce din ce în ce mai greu, pentru că economia se duce în cap, în spatele chestiei ăsteia există un popor care poate să aibă o problemă începând cu lunile viitoare, cu pensiile şi salariile, pentru că nu se votează, încă nu se votează, nu se propune o rectificare bugetară. În spate avem nişte oameni concreţi care vor trăi din ce în ce mai prost, dacă lucrurile continuă aşa şi ele trebuie oprite. De dragul acestor oameni, pentru că ei ne-au trimis în Parlament, nu noi ne-am aşezat în Parlament şi de acolo spunem ce trebuie făcut”, a declarat Varujan Pambuccian.

Noi consultări la Palatul Cotroceni, după trei desemnări eșuate

Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 5 octombrie, reprezentanții partidelor parlamentare la o nouă rundă de negocieri cu privire la desemnarea următorului candidat pentru funcția de prim-ministru.

Consultările de la Palatul Cotroceni au loc după trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline. Astăzi se împlinesc și cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.