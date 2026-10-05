Oana Gheorghiu, șefa PNL Sector 4 și membră a delegației liberale care a mers la Cotroceni, a transmis un mesaj pe rețelele sociale după discuțiile cu președintele Nicușor Dan. Aceasta a reafirmat decizia PNL de a intra în opoziție în cazul în care cea de-a patra desemnare de premier a președintelui va veni dinspre PSD.

„Este foarte simplu: dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție. Nu vom fi parte dintr-o guvernare cu PSD. Am participat astăzi la consultările de la Palatul Cotroceni, în delegația PNL condusă de președintele Ilie Bolojan”, a transmis Oana Gheorghiu, într-o postare pe Facebook.

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Oana Gheorghiu mai spune că România trebuie să iasă urgent din blocajul politic și a subliniat că țara are nevoie de un guvern cu puteri depline. Ea susține că viitorul Executiv trebuie să asigure funcționarea serviciilor publice, să continue corectarea dezechilibrelor bugetare și să pregătească bugetul pentru anul următor.

„România trebuie să iasă din blocajul politic și să aibă un guvern care să se ocupe, cu responsabilitate, de problemele urgente. Asta înseamnă să asigure funcționarea serviciilor publice, să continue corectarea dezechilibrelor bugetare și să pregătească bugetul pentru 2027. Deficitele și dobânzile nu sunt cifre abstracte: costurile ajung, în cele din urmă, la toți românii”, a mai transmis aceasta.

„Vom purta discuții serioase pentru a găsi o cale de deblocare politică”

Aceasta a anunțat că PNL va participa la discuții după nominalizarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru, cu obiectivul de a găsi o cale de ieșire din criză.

„Mesajele noastre de astăzi sunt consecvente deciziilor pe care le-am comunicat și anterior. După nominalizarea candidatului la responsabilitatea de prim-ministru, vom purta discuții serioase pentru a găsi o cale de deblocare politică. Avem nevoie de un guvern funcțional și responsabil, care să continue disciplina financiară și să nu irosească eforturile făcute până acum”.

Până acum, două desemnări făcute de Nicușor Dan au venit dinspre PNL. Ambele au picat la votul din Parlament. Adrian Veștea, primul premier desemnat liberal care a ajuns la vot, a picat cu doar 189 de voturi pentru și nu a fost susținut de partidul său. Siegfried Mureșan, cea de-a doua propunere, a picat la vot cu 182 de voturi, deși avea asigurată susținerea PNL, USR și UDMR.