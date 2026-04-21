AUR pune trei condiții pentru tratativele cu PNL și PSD: ”Nu vom purta negocieri pe sub masă”. Ce cerințe are partidul lui George Simion

Prin intermediul unui videoclip postat pe pagina sa de Facebook, George Simion a anunțat că nu acceptă negocieri informale și că formațiunea sa va intra într-un dialog politic doar dacă vor fi respectate trei condiții, pe care liderul AUR le-a și enunțat.

Simion: ”Trei lucruri le vrem de la acești domni care au dus România acolo unde este”

George Simion cere adoptarea în Parlament a trei măsuri: reducerea numărului de parlamentari la 300, eliminarea subvențiilor acordate partidelor politice și revenirea la alegerea primarilor, respectiv a președinților de consilii județene, în două tururi. Liderul AUR a menționat că că nu acceptă negocieri ”pe sub masă” e și că formațiunea sa va intra într-un dialog politic doar cu condiția ca aceste proiecte să fie asumate și votate.

Să nu vă îndoiți de noi. Trei lucruri le vrem de la acești domni care au dus România acolo unde este, în hău, în prăpastie:

1. Cum au votat românii – 300 de parlamentari.
2. Renunțarea la subvențiile pentru partidele politice.
3. Alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi.

Pentru toate aceste lucruri se poate da vot în biroul permanent al Camerei Deputaților; sunt proiecte de lege și se pot adopta. Nu vom purta negocieri pe sub masă, nu vom face decât să ne respectăm alegătorii și să acționăm în direcția punerii pe roate a economiei care a fost distrusă de către ei. Dacă vor accepta, ori unii, ori alții, ca aceste legi să fie votate, după aceea putem discuta despre altceva”, a declarat Simion.

George Simion a anunțat luni, la Parlament, că partidul său va vota eventuale moțiuni de cenzură care să trimită acasă actualul Guvern. Anunțul vine după ce social-democrații au transmis că, dacă premierul Ilie Bolojan nu face un pas în spate, atunci PSD va depune propria moțiune de cenzură. Simion a mai spus că formațiunea „nu este unealta unora sau altora”.

„Din păcate, actuala coaliție duce România în prăpastie. Fiind o criză politică abia la început, vă anunțăm că am ajuns într-un punct critic, iar situația țării este dramatică. AUR nu este unealta unora sau altora și nu ne vom implica în certurile iresponsabile dintre ei. Oamenii care spuneau că sunt maturi și au format această coaliție, dând dovadă că îi interesează românii, arată acum că nu sunt. Atragem atenția românilor — unii dintre ei fiind obișnuiți să vadă în noi vinovatul de serviciu — că este o naivitate să crezi că aceiași oameni care au creat criza ne vor scoate din ea. Este nevoie de reconciliere națională, de responsabilitate și de o schimbare”, a declarat George Simion.

