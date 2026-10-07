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AUR solicită tuturor grupurilor parlamentare să susțină proiectul pentru transparentizarea finanțării asociațiilor și fundațiilor din România

AUR solicită tuturor grupurilor parlamentare să susțină proiectul pentru transparentizarea finanțării asociațiilor și fundațiilor din România
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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cere tuturor partidelor politice parlamentare să nu mai blocheze introducerea pe ordinea de zi a ședințelor Camerei Deputaților, for decizional, a proiectului de lege inițiat de AUR pentru transparența surselor de finanțare a organizațiilor non-profit.

Deputații AUR au votat în ședința de miercuri proiectul de lege PL-x nr. 509/2026, inițiativă care aduce o corecție legislativă binevenită privind funcționarea și înregistrarea fiscală a sucursalelor fundațiilor, însă prevederile sunt insuficiente fără adoptarea proiectului AUR privind transparentizarea surselor de finanțare.

Deputatul AUR Dan Tanasă a pledat, miercuri, în plenul Camerei Deputaților, pentru adoptarea de urgență a proiectului inițiat de AUR, explicând că românii au dreptul de a afla cine finanțează entitățile care influențează agenda publică. Acesta a respins acuzațiile că proiectul de lege ar îngreuna activitatea ONG-urilor, subliniind că măsura impune doar o normă firească de integritate.

„Dacă suntem atât de preocupați de activitatea asociațiilor și fundațiilor, cred că ar trebui ca PSD, PNL, USR, UDMR să nu mai țină la sertar proiectul AUR de transparentizare a finanțării activității asociațiilor și fundațiilor din România (…)

E o chestiune de bun-simț, o chestiune simplă, care, de altfel, s-a întâmplat și în Ungaria. Și nu ne dorim altceva, nu ne blocăm în niciun fel. Proiectul AUR nu blochează, nu îngreunează activitatea asociațiilor și ONG-urilor. Dorim doar să știm cine le finanțează, cine sunt finanțatorii”, a declarat deputatul AUR.

Dan Tanasă a transmis un apel tuturor parlamentarilor români, indiferent de coloratura politică, să susțină și să voteze proiectul depus de AUR.

„Solicităm sprijinul tuturor formațiunilor politice, tuturor grupurilor parlamentare să votăm proiectul AUR de transparentizare a finanțării activității ONG-urilor din România”, a explicat parlamentarul AUR, Dan Tanasă.

La rândul său, deputatul AUR Bogdan Velcescu a atras atenția asupra dublului standard privind cadrul juridic și finanțarea organizațiilor etnice din România, solicitând clarificarea statutului UDMR și supunerea acestuia acelorași reguli stricte de control financiar aplicabile partidelor politice.

„Mă aștept să vină din partea dumnealor un proiect de lege în care să se transforme într-un partid politic și să nu mai ia de la statul român 64,3 milioane de lei în 2025. Să ia și ei bani de la subvenție, într-adevăr, din subvențiile partidelor, dar ca partid politic, nu ca ONG, nu ca fundație.

Să se supună acelorași reguli ale AEP, ale Curții de Conturi, să aibă aceleași categorii de cheltuieli verificate la sânge conform legii, așa cum toate celelalte partide au astfel de obligații (…)

Eu am crezut că, odată ce am intrat în Uniunea Europeană, respectăm legislația europeană și nu avem legislație specială și terță pentru o fundație etnică”, a declarat Bogdan Velcescu.

AUR își reafirmă angajamentul pentru transparentizare și asigurarea unui cadru legal just pentru toate entitățile care activează în spațiul public.

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