Nicușor Dan, hotărât să nominalizeze premierul: E momentul să tranșăm problema

După vizita la CSM, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre momentul când va desemna viitorul prim- ministru.

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Relansarea investițiilor

Scăderea deficitului bugetar

Eliminarea CASS pentru mame

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„În zilele următoare evident societatea așteaptă să avem un guvern, au existat discuții în toată această perioadă, nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță, era nevoie de un vot fizic dar e momentul să tranșăm problema”, a spus Nicușor Dan