Nicușor Dan, hotărât să nominalizeze premierul: E momentul să tranșăm problema

FLASH NEWS Claudiu Năsui, instalat recent în guvernul Republicii Moldova, acuzat că vinde patrimoniul țării. Socialiștii îi cer explicații
12:45
După vizita la CSM, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre momentul când va desemna viitorul prim- ministru.
„În zilele următoare evident societatea așteaptă să avem un guvern, au existat discuții în toată această perioadă, nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță, era nevoie de un vot fizic dar e momentul să tranșăm problema”, a spus Nicușor Dan