Claudiu Năsui, instalat recent în guvernul Republicii Moldova, acuzat că vinde patrimoniul țării. Socialiștii îi cer explicații

La doar o săptămână de la învestirea în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui este chemat în Parlament. Opoziția îi cere socoteală noului membru al cabinetului de la Chișinău că vrea să vândă activele Republicii Moldova. Deputatul socialist Vlad Batrîncea a solicitat joi ca Năsui să vină în plen și să prezinte planul său pentru economia Moldovei. Propunerea nu a fost introdusă pe ordinea de zi.

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

„Domnule ministru Năsui, ați venit în Republica Moldova pentru a vinde ultimele active ale statului? Împreună cu domnul Tofan, promovați o politică prin care patrimoniul public al Republicii Moldova este scos la vânzare. Noi, moldovenii, nu vom accepta ca activele construite de generații întregi să fie privatizate și înstrăinate. Patrimoniul public aparține cetățenilor Republicii Moldova”, a declarat Bătrîncea, pe Facebook.

Claudiu Năsui a depus jurământul pe 28 august și a preluat conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Printre prioritățile anunțate pentru mandatul său se numără atragerea investițiilor, dezvoltarea companiilor locale, creșterea competitivității și reformarea întreprinderilor și activelor statului, scrie independent.md.

De la tribuna Parlamentului, Batrîncea a cerut ca Năsui să prezinte un plan privind dezvoltarea economiei și să ofere răspunsuri la mai multe întrebări ridicate de opoziție.

„Considerăm că trebuie să se prezinte în fața Parlamentului și să prezinte planul de dezvoltare a economiei Republicii Moldova”, a declarat Batrîncea.

Socialistul a criticat și abordarea noului ministru în privința proprietății statului, susținând că acesta ar fi venit „cu mandat pentru privatizare”.

Totodată, Batrîncea a cerut Guvernului explicații privind evoluția deficitului, prețurilor și investițiilor, precum și rezultate concrete în activitatea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Propunerea deputatului socialist privind audierea lui Claudiu Năsui a acumulat 36 de voturi și nu a fost inclusă pe ordinea de zi.