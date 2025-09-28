Avertismentul lui Băsescu după alegerile din Moldova: Sub control MOSCOVIT, infrastructura Chișinăului ar putea fi utilizată împotriva Ucrainei

Fostul președinte Traian Băsescu a atras atenţia privind efectele victoriei forțelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova. Deși s-a arătat optimist în privința șanselor pro-europenilor din PAS, Băsescu susține că instalarea unui guvern pro-rus la Chișinău ar putea crea mai mari dificultăţi Ucrainei.

Infrastructura Republicii Moldova ar putea fi utilizată împotriva Ucrainei.

„O victorie a socialiștilor și o trecere sub control moscovit a Republicii Moldova este extrem de dificilă pentru Ucraina”, a afirmat Traian Băsescu duminică seară, la Digi 24, la scurt timp după ce procesul de votare s-a încheiat în Republica Moldova.

„Infrastructura, aeroportul Chişinău sau infrastructurile rutiere, feroviare, infrastructurile energetice vor putea fi utilizate împotriva Ucrainei. Nu cred în varianta că blocul socialiştilor va câştiga alegerile. Părerea mea este că PAS-ul va câştiga alegerile, problema este cum le va câştiga, cu majoritate sau fără? Dacă-i fără, sunt dificultăţi, trebuie să-şi caute o alianţă şi mai ales trebuie să prevină o izolare, pentru că riscul de a fi izolat, chiar dacă ar câştiga alegerile, este mare”, a mai spus Traian Băsescu.

