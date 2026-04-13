Prima pagină » Știri politice » Traian Băsescu: „Tandemul Donald Trump – Vladimir Putin a fost bătut măr de poporul maghiar"

Ruxandra Radulescu
Traian Băsescu îi recomandă lui Bolojan un moment de respiro de la austeritate / Sursa FOTO: Mediafax

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria, și a precizat că victoria lui Péter Magyar reprezintă înfrângerea „tandemului Donald Trump – Vladimir Putin”.

„Trump va pleca, America rămâne!
Implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, tandemul Donald Trump – Vladimir Putin a fost bătut măr de poporul maghiar”, a precizat fostul lider de stat pe Facebook.

Traian Băsescu este de părere că „votul democratic” și-a spus cuvântul la alegerile din Ungaria, în ciuda susținerii de care a beneficiat Viktor Orban din partea unor aliați puternici precum Trump și Putin.

„Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare”

„Duminică Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare aducătoare de moarte, mai puternic decât bombardierele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât rachetele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât milioanele lor de soldaţi gata să moară pe câmpurile de luptă invadând ţări străine, fără să ştie de ce.
Acest “ceva mai puternic” decât armele se numeşte “vot democratic””, a afirmat Traian Băsescu.

„Trump va pleca, America rămâne!”

Fostul președinte duce înfrângerea suferită de Viktor Orban și mai departe și o consideră un avertisment pentru liderii anti-europeni precum Donald Trump și Putin.

„Şi Trump şi Putin urăsc democraţia şi Lumea cu Reguli. Ei urăsc Europa Democratică, urăsc Europa Unită, urăsc Europa cu Reguli, urăsc Europa cu Valori.

Trump şi Putin îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni.
Duminică au aflat că nu se poate!
Trump va pleca, America rămâne!”, a transmis Băsescu.

Premierul Viktor Orban, sustine o declaratie de presa dupa ce si-a exprimat votul la alegerile parlamentare din Ungaria, la o sectie de votare din Budapesta, duminica, 12 aprilie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Viktor Orbán, nevoit să cedeze scaunul de premier, după 16 ani

După 16 ani consecutivi la putere, în care declară că a servit doar interesele poporului maghiar, Viktor Orbán este nevoit să cedeze scaunul de prim-ministru. Adversarul său, Peter Magyar, a câștigat detașat alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie.

Viktor Orbán, „un ghimpe” în coasta Uniunii Europene

Orban a stat adesea în calea obiectivelor politice critice pentru Uniunea Europeană, inclusiv blocarea unui împrumut acordat Ucrainei și a pachetelor de sancțiuni care vizau Rusia.

Administrația sa a fost considerată mult timp un risc de securitate în cadrul întâlnirilor sensibile din cauza legăturilor sale relativ apropiate cu Kremlinul, scrie NY Times.

