Traian Băsescu: „Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbán numai că este puțin mai tânăr”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat într-o intervenție live la Digi24, că noul lider din Ungaria, Peter Magyar, care a câștigat alegerile de duminică, este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orbán. De asemenea, Băsescu spune că apariția unui lider politic de tipul lui Magyar în România nu este posibilă.

Întrebat dacă un personaj politic ca Peter Magyar ar putea fi posibil în România, la cum arată clasa politică, Traian Băsescu a spus că acest lucru nu este posibil. De asemenea, fostul președinte l-a descris pe noul premier al Ungariei drept o copie a lui Orban, puțin mai tânăr, dar naționalist, care este împotriva sprijinirii Ucrainei și împotriva intrării acesteia în Uniunea Europeană.

„Nu este posibil. Acest Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbánnumai că este puțin mai tânăr, dar este naționalist,este împotriva sprijinirii Ucrainei, este împotriva intrării Ucrainei în Uniunea Europeanăși m-aș mira să nu fie și împotriva intrării Republicii în Moldova.”, a spus fostul președinte a României.

De asemenea, Băsescu a continuat și a spus că Peter Magyar este un „suveranist în sufletul lui” și că nu ar aduce schimbări majore odată cu venirea sa la conducere. Fostul președinte consideră că singura schimbare va fi cea de executare a programului de 27 de puncte care îi va permite Ungariei să încaseze 17 mld. euro de la Uniunea Europeană.

„De asemenea, el este un suveranist în sufletul lui. Nu cred că va schimba mare lucru, singur lucru se va schimba, va executa tot programul de 27 de puncte care va permite să-și încaseze cele 17 miliarde de euro, de care are nevoie, și are dreptul la ele de la Uniunea Europeană.”, a încheiat Traian Băsescu.

