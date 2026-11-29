Guvernul a schimbat, prin Ordonanța de Urgență nr. 47/2026, regulile privind majorările salariale și angajările în companiile de stat și regiile autonome. Decizia de aprobare, care revenea anterior Executivului prin memorandum, a fost transferată către ministerele și autoritățile publice care controlează aceste societăți. Modificările au fost introduse într-o ordonanță care vizează și reglementarea prețurilor la gaze, fără să fie evidențiate distinct în prezentarea publică inițială a actului normativ, arată un articol al publicației InPolitics.ro.

Ordonanța a fost adoptată la 26 noiembrie și publicată în Monitorul Oficial în aceeași zi. Potrivit noilor prevederi, companiile aflate în subordinea sau în portofoliul ministerelor și al altor autorități centrale vor putea obține aprobarea majorărilor salariale prin ordin al ordonatorului principal de credite. În cazul societăților controlate de administrațiile locale, decizia va putea fi luată prin hotărâre a consiliului local sau județean, la propunerea ordonatorului principal de credite.

Până acum, aprobarea acestor măsuri se făcea prin memorandum adoptat în ședința Guvernului. Prin modificarea procedurii, Executivul transferă responsabilitatea deciziei către instituțiile care au în administrare companiile respective.

Salariile pot crește în limita inflației prognozate

OUG 47/2026 permite companiilor de stat să majoreze cheltuielile salariale în 2026 față de nivelul înregistrat în 2025, în limita indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru acest an. Majorările trebuie fundamentate printr-o analiză justificată, aprobate de autoritatea tutelară și incluse în bugetele societăților prin rectificări efectuate până la sfârșitul anului.

Limita se aplică cheltuielilor salariale ale companiei și nu reprezintă o majorare automată, în același procent, a salariului fiecărui angajat. Creșterile pot fi acordate numai începând cu data aprobării și nu pot depăși lunar plafonul prevăzut de actul normativ.

Noile reguli permit și ocuparea posturilor care erau vacante la sfârșitul anului 2025. În plus, pot fi înființate posturi noi atunci când dezvoltarea activității companiei justifică suplimentarea personalului. Și în aceste situații sunt necesare aprobarea autorității tutelare, justificarea măsurii și rectificarea bugetului.

Cine va decide majorările și angajările

Pentru companiile aflate în portofoliul administrației centrale, aprobarea va fi dată prin ordinul ministrului sau al conducătorului autorității publice tutelare. În cazul societăților controlate de administrațiile locale, decizia va aparține consiliilor locale sau județene.

Astfel, Guvernul nu va mai trebui să aprobe fiecare majorare salarială sau ocupare de post printr-un memorandum separat. Cererile pentru care nu fusese obținută anterior aprobarea Executivului vor putea fi soluționate de autoritățile care controlează respectivele companii, pe baza documentației existente.

Modificarea nu elimină însă toate condițiile financiare. Companiile trebuie să justifice majorările și să respecte regulile privind pierderile și datoriile restante. În anumite situații, societățile care înregistrează pierderi sau restanțe trebuie să prevadă reducerea acestora, iar operatorii care beneficiază de subvenții trebuie să suporte majorările salariale din venituri proprii.

OUG a fost adoptată în contextul controverselor privind salariile din companiile de stat

Schimbarea procedurii vine la scurt timp după ce Guvernul a aprobat majorări salariale pentru angajații unor companii aflate în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, printre care Transgaz și Transelectrica. Memorandumurile respective nu au figurat inițial pe agenda publică a ședinței Executivului din 20 noiembrie, informațiile despre aprobări fiind făcute publice ulterior.

Tot prin OUG 47/2026, Guvernul a devansat de la 1 ianuarie 2027 la 1 decembrie 2026 aplicarea mecanismului de recompensare financiară a performanței angajaților ANAF și ai Autorității Vamale. Drepturile aferente lunii decembrie urmează să fie plătite în 2028.

Modificările au atras critici din partea unor reprezentanți ai opoziției. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a acuzat PSD că a permis majorări salariale în companiile de stat în timp ce pensionarii așteaptă indexarea pensiilor. La rândul său, senatoarea PNL Gabriela Horga a susținut că transferarea deciziei către ministere și autoritățile locale poate favoriza angajările pe criterii politice.

OUG 47/2026 nu acordă automat majorări salariale și nu înseamnă că toate companiile de stat vor face angajări. Actul normativ schimbă însă instituția care aprobă aceste măsuri și reduce rolul direct al Guvernului în procedura de autorizare.