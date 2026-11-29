Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), condusă de Alfred Simonis, susține proiectul PSD de modificare a Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public. Demersul vine după ce și Asociația Municipiilor din România, condusă de Lia Olguța Vasilescu, și-a exprimat sprijinul pentru inițiativă. Printre susținătorii modificărilor se numără și primarul Clujului, Emil Boc, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ambii liberali, deși președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că parlamentarii partidului nu vor susține proiectul.

UNCJR consideră că administrațiile locale au nevoie de instrumente prin care să poată refuza anumite solicitări sau să claseze cererile considerate abuzive.

Într-un document adresat Biroului permanent al Senatului, Comisiei juridice și Comisiei pentru administrație publică, UNCJR își exprimă susținerea pentru propunerea legislativă de modificare a legii privind accesul la informații publice.

Documentul este semnat de Alfred Simonis, președintele organizației, care reprezintă cele 41 de consilii județene din România. Poziția transmisă Parlamentului reflectă, potrivit organizației, și problemele întâmpinate de instituțiile publice subordonate administrațiilor județene, precum spitalele, muzeele, bibliotecile și direcțiile de asistență socială.

„UNCJR susține adoptarea propunerii legislative B660/2026. Inițiativa răspunde unei probleme reale, semnalate în mod repetat de către consiliile județene, de primării și de instituțiile publice subordonate acestora. Ea oferă autorităților instrumente clare pentru situații excepționale, fără să afecteze accesul cetățenilor la informațiile de interes public”, se arată în document.

Reprezentanții organizației susțin că își mențin sprijinul pentru principiul transparenței și dreptul cetățenilor de a avea acces la informații publice, dar consideră necesară introducerea unor limitări în anumite situații.

Emil Boc și Ciprian Ciucu, printre primarii PNL care susțin modificarea legii

Sprijinul Uniunii Consiliilor Județene vine după ce și Asociația Municipiilor din România (AMR), condusă de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), și-a exprimat susținerea pentru modificarea Legii 544/2001.

Reprezentanții municipalităților au invocat numărul mare de solicitări de informații publice și existența unor cereri despre care susțin că ar fi formulate cu rea-credință, pentru a îngreuna activitatea administrațiilor și a genera litigii.

Printre semnatarii documentului AMR s-ar număra și Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, și Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, ambii membri PNL.

Ilie Bolojan a anunțat că parlamentarii PNL nu vor susține proiectul PSD

Poziția exprimată de Emil Boc și Ciprian Ciucu prin documentul Asociației Municipiilor din România contrastează cu cea a conducerii Partidului Național Liberal.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri, la Piatra-Neamț, că parlamentarii liberali nu vor susține inițiativa legislativă.

„Nu vom susține un astfel de proiect”, a afirmat liderul liberal, potrivit TVR Info.

Bolojan a admis că există situații în care dreptul de a solicita informații publice poate fi exercitat abuziv, însă a apreciat că acestea sunt cazuri marginale, care nu justifică introducerea unor restricții privind accesul la informații.

Administrațiile locale reclamă solicitări care vizează documente din ultimii 50 de ani

Potrivit UNCJR, în ultimii ani au crescut atât numărul, cât și complexitatea solicitărilor formulate în baza Legii 544/2001. Unele cereri ar cuprinde zeci sau sute de puncte și ar viza documente din arhive întregi, inclusiv perioade de până la 50 de ani.

„Tot mai multe cereri cuprind zeci sau sute de puncte, vizează perioade de 10–50 de ani ori arhive întregi și sunt redactate cu instrumente automatizate. Unele sunt transmise simultan tuturor unităților administrativ-teritoriale dintr-un județ sau din țară”, susține organizația.

Consiliile județene invocă existența unor arhive de mari dimensiuni, care nu sunt digitalizate integral, dar și lipsa personalului necesar pentru gestionarea solicitărilor.

În plus, administrațiile reclamă riscul unor procese și al unor cereri de despăgubiri atunci când nu reușesc să respecte termenul legal de răspuns de 30 de zile.

„Pentru comunele și orașele mici, cu unul sau doi funcționari care au și alte atribuții, o singură cerere de acest tip poate bloca activitatea compartimentului săptămâni la rând. Timpul consumat este luat direct din serviciile publice datorate tuturor cetățenilor”, argumentează UNCJR.

În ce condiții ar putea fi refuzate solicitările de informații publice

Una dintre principalele modificări susținute de organizație vizează posibilitatea refuzării cererilor considerate vădit disproporționate în raport cu volumul de muncă necesar pentru soluționarea lor.

UNCJR afirmă că refuzul nu ar putea fi justificat doar prin numărul mare de informații solicitate, ci ar trebui să existe o disproporție evidentă între efortul administrativ și resursele instituției.

Înainte de a respinge o cerere, autoritatea ar trebui să informeze solicitantul și să îi ofere posibilitatea de a restrânge sau clarifica solicitarea. Refuzul ar trebui motivat, iar informațiile care pot fi separate de restul cererii ar urma să fie comunicate.

În susținerea acestei modificări, organizația invocă mai multe reglementări europene privind accesul la informații și documente oficiale, printre care Directiva 2003/4/CE, Regulamentul nr. 1049/2001 și Convenția Consiliului Europei de la Tromsø.

Instituțiile ar putea verifica identitatea solicitanților și ar putea clasa anumite cereri

O altă modificare susținută de UNCJR le-ar permite instituțiilor publice să solicite confirmarea identității persoanelor care cer informații de interes public.

Potrivit organizației, verificarea ar putea fi cerută numai atunci când există indicii temeinice și obiective. Măsura ar trebui motivată și limitată la datele strict necesare, fără ca instituțiile să poată solicita o copie a actului de identitate.

Solicitantul ar avea la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru confirmarea identității, interval în care termenul de răspuns al instituției ar fi suspendat.

Proiectul mai prevede posibilitatea clasării cererilor în trei situații:

solicitări care repetă cereri deja soluționate;

cereri formulate într-un limbaj obscen, injurios sau amenințător;

solicitări prin care se cere elaborarea unor studii, analize sau sinteze care nu există deja.

UNCJR precizează că exprimarea criticilor și a nemulțumirilor nu ar putea constitui, prin ea însăși, un motiv pentru clasarea unei solicitări.

„Critica, dezacordul și nemulțumirea exprimate ferm, dar decent, nu pot fi motiv de clasare conform proiectului. Scopul jurnalistic, academic sau științific al cererii nu este, prin el însuși, motiv de clasare. Clasarea se dispune numai prin răspuns motivat”, se arată în document.

Primele cinci pagini ar rămâne gratuite. Consiliile locale și județene ar putea stabili tarife

Proiectul modifică și regulile privind costurile reproducerii și pregătirii documentelor solicitate în baza Legii 544/2001.

Potrivit explicațiilor UNCJR, primele cinci pagini ar rămâne gratuite, la fel ca accesul prin consultarea documentelor la sediul instituției, în situațiile obișnuite.

Pentru solicitările care presupun operațiuni suplimentare, autoritățile ar putea percepe tarife care să reflecte costurile efective, rezonabile și verificabile. Acestea nu ar trebui să aibă caracter punitiv, iar metodologia de calcul ar urma să fie publicată.

Stabilirea tarifelor ar reveni consiliilor locale și județene, în baza principiului autonomiei locale.

„Nu este echitabil ca bugetul local, adică întreaga comunitate, să suporte integral costul unor cereri care presupun sute sau mii de pagini”, argumentează reprezentanții consiliilor județene.

În cazul informațiilor deja publicate pe internet, instituțiile ar putea transmite solicitantului un link direct, funcțional și gratuit. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, autoritatea ar trebui să ofere accesul la informații printr-o altă modalitate prevăzută de lege.

Pentru arhivele voluminoase, UNCJR susține posibilitatea consultării documentelor la sediul instituției, pentru protejarea integrității acestora și evitarea multiplicării unor fonduri documentare foarte mari.