Bogdan Hossu CRITICĂ măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan: „Ating numai populația, mai puțin decidenții” / „Bătaie de joc”

Bogdan Hossu, președintele Cartel Alfa, a criticat dur, în exclusivitate pentru Gândul, primul pachet de măsuri fiscale pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Acesta a precizat că măsurile produc un dezechilibrul, asta pentru că „ating de fapt numai populația, mare parte a populației, mai puțin decidenții politici, fie partidele responsabile de fapt de situația cu care ne confruntăm”.

Bogdan Hossu a identificat și câteva dintre problemele cu care se vor confrunta românii în perioada imediat următoare.

„Pe de o parte este problema terminării programului de compensare a energiei electrice, ceea ce înseamnă că de la 1 august vom avea facturi care vor afecta profund buzunarul cetățeanului, dar ceea ce e mai grav e că vor afecta prețurile la toate produsele.

Acolo va fi un efect combinat, pentru că inclusiv măsurile luate de creștere a TVA-ului vor avea ca efect o creștere a prețurilor, deci o scădere a puterii de cumpărare a marii majorități a cetățenilor”, a spus Bogdan Hossu.

„Praf aruncat în ochii cetățenanului de rând”

Președintele Cartel Alfa a mai precizat că o altă problemă va interveni la nivelul bugetarilor pentru care sporul de condiții vătămătoare a fost plafonat la 300 de lei. Bogdan Hossu este de părere că această măsura va însemna o scădere suplimentară a veniturilor pentru bugetari, cu efect direct asupra puterii de cumpărare.

Despre decizia coaliției de a reduce subvențiile pentru partide cu 40% față de anul 2024, începând de anul viitor, Bogdan Hossu a precizat că este „bătaie de joc”.

„Guvernul a răspuns la solicitarea de reducere a subvenției a partide, dar din punctul meu de vedere este bătaie de joc, adică este praf aruncat în ochii cecăteanului de rând.

Or să spună și noi la partide am redus, pentru că 2024 a fost an în care, datorită alegerilor, s-a dublat subvenția la partide, iar scăderea cu 40% nu înseamnă decât că partidele vor continua să aibă un venit suplimentar față de 2022-2023, în afară de faptul că măsură se aplică începând cu 2026, nu 2025.

Nu în ultimul rând, faptul că n-au tăiat subvențiile pentru alegeri la partide reprezintă iar o problemă majoră, pentru că înseamnă încă o dată un efect negativ”, a declarat Radu Hossu.

