Bogdan Ivan a trimis Corpul de Control la SAPE, după ce s-a spus că s-ar fi dat „spor de femeie”: „Nu a primit nimeni din directorat”

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a trimis Corpul de Control la SAPE – Societatea de Administrare a Participanţilor în Energie, după ce s-a spus că s-ar fi dat „spor de femeie”. Minstrul a anunțat că lucrează la crearea unui mecanism pentru procedurile de la Ministerul Energiei. Există în vedere adoptarea din mediul privat al modelului prin care sunt evaluaţi administratorii companiilor. A mai precizat că „avem blocaţi 240 de milioane de euro din PNRR pentru faptul că au fost anumite încălcări ale legislaţiei”. Noul model va fi prezentat la Guvern. Declarațiile se regăsesc mai jos.

În urma acțiunii derulate de Corpul de Control la Societatea de Administrare a Participanţilor în Energie – SAPE, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat că nicio persoană nu ar fi beneficiat de un „spor de femeie”. A explicat că un asemenea spor nu a fost aprobat. „Nu o să accept într-o companie astfel de indicatori de performanţă”, a mai menționat ministrul.

„Am trimis Corpul de Control acolo ca să lămuresc această situaţie şi au dreptate, nu a primit nimeni din directorat acel aşa-zis spor de femeie, pentru că nu am aprobat acel lucru. Am fost atent la ce hârtii am semnat în cele două săptămâni de când sunt ministrul Energiei. Asta este opinia mea şi cât timp eu decid aceste lucruri şi voi fi ministru al Energiei o să decid şi nu o să accept într-o companie astfel de indicatori de performanţă”, a afirmat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan: „Deduc că nu a fost acel indicator de performanţă activ când eu am refuzat să îl semnez”

Ministrul Energiei a mai menționat faptul că i s-a cerut să aprobe lista cu indicatorii pentru componenta variabilă de bonus pentru Consiliul de Administraţie şi directorat, dar a refuzat.

„Mi s-a cerut să aprob lista cu indicatorii pentru componenta variabilă de bonus pentru Consiliul de Administraţie şi directorat, care să fie active de acum înainte, şi am refuzat să fac acest lucru. Aşa a venit propunerea de acolo. În mod normal, dacă ar fi fost şi înainte, nu mai era nevoie şi de aprobarea mea. Deduc că nu a fost acel indicator de performanţă activ în clipa când eu am refuzat să îl semnez”, a precizat ministrul Energiei.

Ministrul Energiei: „O să vin cu acest pachet şi în faţa colegilor mei din Guvern”

De altfel, ministrul Energiei a mai anunțat faptul că lucrează la crearea unui mecanism pentru procedurile de la Ministerul Energiei. Bogdan Ivan a mai menționat că are în plan să preia modelul evaluării administratorilor companiilor din mediul privat.

„Lucrez acum împreună cu oameni cu foarte mare experienţă din mediul privat, cu oameni din companii din Big Four (*) la crearea unui mecanism foarte simplu pentru procedurile care sunt acum în derulare sau care urmează să fie în derulare la Ministerul Energiei. Pentru că avem blocaţi 240 de milioane de euro din PNRR pentru faptul că au fost anumite încălcări ale legislaţiei şi anumite compatibilităţi în numirile din companiile din energie, luăm acelaşi model din mediul privat, din domeniul privat, la modul în care sunt evaluaţi administratorii companiilor private cu cifră de afaceri similară, cu zonă de activitate similară, le adaptăm la cele din subordinea ministerului Energiei”, a spus ministrul.

Adoptarea din mediul privat al modelului prin care sunt evaluaţi administratorii companiilor

Noul pachet va fi prezentat la Guvern.

„O să vin cu acest pachet şi în faţa colegilor mei din Guvern. Și evident că o discutăm cu ceilalţi miniştri ai Transporturilor şi ai Economiei care, de asemenea, au în subordine companii cu capital de stat dacă vor vrea să adopte modelul pe care îl propun, dacă nu, o să-l adopt înainte după ce o să am o discuţie cu premierul Bolojan cu care am discutat foarte aplicat şi practic legat de indicatorii de performanţă corecţi, similari cu cei din domeniul privat. Am o foarte bună colaborare cu domnia sa şi la acest capitol, şi la alte capitole în care încercăm să facem curat acolo unde sunt probleme”, a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

(*) Grupul „Big Four” este alcătuit din 4 firme de audit: PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young şi Deloitte.

