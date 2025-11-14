Bolojan amenință companiile datoare la stat cu lichidarea: „CFR Marfă este una dintre ele”

Premierul Ilie Bolojan vrea să închidă „găurile negre” din economie. Companiile de stat care au pierderi și nu mai pot fi redresate, cele ale căror datorii depășesc valoarea activelor, trebuie închise. Premierul nu iartă nici companiile de stat care sunt în aceeași situație: „CFR Marfă este una dintre ele”, spune premierul. Săptămâna viitoare vor fi comunicate firmele care se află pe „lista neagră”.

„În companiile unde sunt pierderi cronice, unde pasivul este mult mai mare decât activul, să finalizăm procedurile de lichidare. Aceste companii care sunt de fapt o gaură neagră, nu mai trebuie să aibă activitate. Companiile de stat trebuie lichidate, o parte dintre ele, și în aceste zile definitivăm lista. Săptămâna viitoare se va comunica lista pe care Guvernul va lucra într-o primă etapă pentru definitivarea acestora. (…) CFR Marfă este una dintre ele”, spune premierul, la Europa Liberă România.

Operatorul național CFR Marfă a avut pierderi totale de peste un miliard de lei în ultimii cinci ani, cifra de afaceri a scăzut, iar declinul ține de mult timp „Pierderile de 328 milioane lei și datoriile care depășesc pragul de un miliard de lei sugerează că operatorul național se află într-o situație financiară critică”, spune compania de analiză financiară RisCo.

Și nu este prima oară când premierul face astfel de declarații despre companiile cu datorii la stat. Acum o lună, într-un interviu pentru Euronews, Bolojan a insistat pe lichidarea acestor firme.

„Sunt multe societăţi mai mici din zona de energie, din zona Ministerului Economiei, care sunt în astfel de situaţii şi care trebuie sau redresate sau închise. Dar în aceşti ani am avut foarte multe neîncasări la buget. În afară de faptul că aveam un nivel de taxare în anumite zone printre cele mai mici din Europa, aveam foarte multe excepţii. Asta a fost o problemă. Noi când am dat o lege, ea a fost urmată de cele mai multe ori de tot felul de excepţii, de crearea unor portiţe care au fost exploatate în mod legal sau ilegal pentru a fugi de plata taxelor”, a declarat premierul Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Isărescu acuză direct Guvernul Bolojan pentru EXPLOZIA inflației și scăderea puterii de cumpărare a românilor: INFLAȚIA a accelerat din cauza creșterii TVA

Datoria externă a României a sărit în aer în 2025: +18 miliarde de euro de la începutul anului. Povara totală a ajuns la 221 de miliarde de euro, adică aproape 60% din PIB