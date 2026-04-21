Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări. Care e programul anunțat de Administrația Prezidențială

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat liderii principalelor partide parlamentare la consultări miercuri la Palatul Cotroceni, într-un moment marcat de o criză politică declanșată de retragerea sprijinului guvernamental de către Partidul Social Democrat.

Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirile vor avea loc „în temeiul prerogativelor constituționale” ale șefului statului și vin pe fondul tensiunilor majore din coaliția de guvernare.

Președintele vrea să medieze conflictul din coaliție

Șeful statului încearcă să joace rolul de mediator între partide. A convocat consultări cu toate formațiunile parlamentare din coaliție.

Programul anunțat de Administrația Prezidențială este următorul:

  • ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD)
  • ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL)
  • ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
  • ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale
  • ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR)

Consultările au loc într-un moment critic pentru stabilitatea politică și economică a țării. Criza actuală riscă să afecteze atât implementarea reformelor necesare pentru accesarea fondurilor europene, cât și echilibrul politic intern, într-un context în care România are nevoie de o majoritate funcțională pentru a evita blocajele instituționale.

Miza: stabilitate politică și continuitatea guvernării

Deși nu a fost anunțată oficial agenda discuțiilor, consultările de la Cotroceni ar putea viza mai multe scenarii, inclusiv refacerea majorității sau găsirea unei formule de compromis între partide.

Președintele Nicușor Dan a transmis în ultimele zile că își va păstra rolul de mediator și va încerca să mențină stabilitatea politică, într-un context în care fragmentarea scenei politice și presiunile economice cresc riscul unei crize prelungite.

Ședință la PNL după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Emil Boc: „PNL este și trebuie să rămână partidul responsabilității în această țară”

PNL și USR fac front comun în fața PSD. Bolojan: „Vom continua să asigurăm guvernarea” / Fritz: „Rămânem alături de premier în această luptă”. UDMR: „Această coaliție s-a terminat”

PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Bolojan. Culmea ironiei, viitorul politic al lui Bolojan a fost decis în sala I.C. Brătianu

STENOGRAME Ironii în ședința tensionată a PNL. Gigel Știrbu către Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat e marțea”
13:28
Ironii în ședința tensionată a PNL. Gigel Știrbu către Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat e marțea”
CONTROVERSĂ Clotilde Armand: “PSD este o organizație teroristă”. Ce apel face către premierul Bolojan 
13:11
Clotilde Armand: “PSD este o organizație teroristă”. Ce apel face către premierul Bolojan 
STENOGRAME PNL i-a pus gând rău USR-ului. La televizor liberalii spun una, în ședința de partid alta. Emil Boc propune o distanțare: ”Noi vrem electoratul USR, nu pe USR”
13:00
PNL i-a pus gând rău USR-ului. La televizor liberalii spun una, în ședința de partid alta. Emil Boc propune o distanțare: ”Noi vrem electoratul USR, nu pe USR”
FLASH NEWS Raed Arafat acuză o campanie de discreditare a sa după ce a fost audiat la Parchetul Militar. „Aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic”
12:50
Raed Arafat acuză o campanie de discreditare a sa după ce a fost audiat la Parchetul Militar. „Aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic”
SURSE Miniștrii PSD demisionează în bloc miercuri sau joi. Care sunt opțiunile social-democraților – SURSE
12:41
Miniștrii PSD demisionează în bloc miercuri sau joi. Care sunt opțiunile social-democraților – SURSE
FLASH NEWS Numărul 2 în partidul condus de Sorin Grindeanu spune clar, după votul de ieri: „Joi miștrii PSD se retrag din Guvern”
12:36
Numărul 2 în partidul condus de Sorin Grindeanu spune clar, după votul de ieri: „Joi miștrii PSD se retrag din Guvern”
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Ar putea fi mișcările rapide și controlate ingredientul secret al fitnessului?
FLASH NEWS Din umbră, în lumina reflectoarelor: Cine este John Ternus, noul CEO al gigantului Apple. Din toamnă, îl va înlocui pe Tim Cook
13:27
Din umbră, în lumina reflectoarelor: Cine este John Ternus, noul CEO al gigantului Apple. Din toamnă, îl va înlocui pe Tim Cook
UTILE Nu vopsi gardul casei în aceste culori. Valoarea proprietății tale scade fără să-ți dai seama
13:19
Nu vopsi gardul casei în aceste culori. Valoarea proprietății tale scade fără să-ți dai seama
SĂNĂTATE Mihaela Bilic publică lista alimentelor care conțin grăsimi trans și cresc riscul de boli cardiovasculare. Ce produse trebuie evitate cu orice preț
13:05
Mihaela Bilic publică lista alimentelor care conțin grăsimi trans și cresc riscul de boli cardiovasculare. Ce produse trebuie evitate cu orice preț
FLASH NEWS Madonna a fost victima unui jaf de zile mari la Coachella. Costumul unicat, purtat în timpul concertului, a dispărut. Ce anunță regina muzicii pop
12:58
Madonna a fost victima unui jaf de zile mari la Coachella. Costumul unicat, purtat în timpul concertului, a dispărut. Ce anunță regina muzicii pop
REACȚIE Toni Neacșu: „Fără moțiune de cenzură, retragerea PSD nu slăbește Guvernul”
12:52
Toni Neacșu: „Fără moțiune de cenzură, retragerea PSD nu slăbește Guvernul”
FLASH NEWS ONU: Banii pe care i-a cheltuit Trump, săptămânal, în războiul cu Iranul, ar fi putut salva 87 de milioane de vieți. Avertismentele organizației
12:28
ONU: Banii pe care i-a cheltuit Trump, săptămânal, în războiul cu Iranul, ar fi putut salva 87 de milioane de vieți. Avertismentele organizației

