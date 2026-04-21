Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări. Care e programul anunțat de Administrația Prezidențială

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat liderii principalelor partide parlamentare la consultări miercuri la Palatul Cotroceni, într-un moment marcat de o criză politică declanșată de retragerea sprijinului guvernamental de către Partidul Social Democrat.

Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirile vor avea loc „în temeiul prerogativelor constituționale” ale șefului statului și vin pe fondul tensiunilor majore din coaliția de guvernare.

Președintele vrea să medieze conflictul din coaliție

Șeful statului încearcă să joace rolul de mediator între partide. A convocat consultări cu toate formațiunile parlamentare din coaliție.

Programul anunțat de Administrația Prezidențială este următorul:

ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD)

(PSD) ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL)

(PNL) ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

(UDMR) ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR)

Consultările au loc într-un moment critic pentru stabilitatea politică și economică a țării. Criza actuală riscă să afecteze atât implementarea reformelor necesare pentru accesarea fondurilor europene, cât și echilibrul politic intern, într-un context în care România are nevoie de o majoritate funcțională pentru a evita blocajele instituționale.

Miza: stabilitate politică și continuitatea guvernării

Deși nu a fost anunțată oficial agenda discuțiilor, consultările de la Cotroceni ar putea viza mai multe scenarii, inclusiv refacerea majorității sau găsirea unei formule de compromis între partide.

Președintele Nicușor Dan a transmis în ultimele zile că își va păstra rolul de mediator și va încerca să mențină stabilitatea politică, într-un context în care fragmentarea scenei politice și presiunile economice cresc riscul unei crize prelungite.

