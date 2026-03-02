Vot unanim pentru extinderea consultării interne în PSD. Social-democrații decid dacă mai rămân la guvernare – SURSE

Ședință cu miză mare în conducerea Partidul Social Democrat. Biroul Permanent Național s-a reunit pentru a decide direcția partidului în coaliția de guvernare, iar concluzia de etapă este clară: consultarea internă continuă și capătă o formă mai largă. Potrivit surselor din partid, votul pentru extinderea mandatului de consultare a fost unanim. Liderii PSD vor să afle poziția filialelor și a aleșilor locali înainte de o decizie politică majoră: rămân sau nu la guvernare și, mai ales, în ce condiții.

Anunțul PSD privind consultarea desfășurată în partid a fost făcut deja în ultimele zile de liderul formațiunii, Sorin Grindeanu, care a susținut că actuala formulă a coaliției “scârțâie rău” și că este important ca decizia privind rămânerea la guvernare să fie luată în cunoștință de cauză de către membrii PSD.

”M-am gândit şi o să le propun colegilor să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. În vara anului trecut, aproape 5.000 de colegi (…) au votat şi, într-o proporţie destul de mare, într-un procent mare, au spus da, mergem în această formă în această coaliţie. De data aceasta aş face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care ţin de buget, de modul în care funcţionează coaliţia, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilierii noştri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliţie în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Şi dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR şi cu un alt prim-ministru dat de PNL”, a declarat Grindeanu, într-un interviu acordat G4Media.

În această consultare extinsă, social-democrații includ și alternativa unei formule de guvernare fără USR, dar care să păstreze protocolul în vigoare și chiar propunerea ca PNL să propună un alt prim-ministru, dacă se decide continuarea colaborării politice.

”Ne reproşează faptul că am făcut această alianţă cu USR-ul. Avem chestiuni care ne despart (…) Până la urmă, USR-ul şi-a făcut partid cu plăcuţa suedeză contra PSD-ului. Şi nu pot să spun, aş minţi să spun că relaţia între PSD şi premierul Ilie Bolojan a fost una extraordinar de lină şi constructivă în aceste luni. Şi atunci e absolut normal să întreb colegii, cei care au hotărât să intrăm la guvernare în urmă cu 10 luni, dacă mergem în continuare aşa”, spunea Grindeanu.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Grindeanu scoate Guvernul la tablă. Miniștrii PSD și cei din Coaliție vor fi evaluați de întreaga suflare social-democrată

Grindeanu pune tunurile pe USR. Aruncarea din barca guvernementală a progresiștilor ar putea fi condiția ca PSD să rămână în Alianță