Vot unanim pentru extinderea consultării interne în PSD. Social-democrații decid dacă mai rămân la guvernare – SURSE

02 mart. 2026, 11:24, Știri politice
Ședință cu miză mare în conducerea Partidul Social Democrat. Biroul Permanent Național s-a reunit pentru a decide direcția partidului în coaliția de guvernare, iar concluzia de etapă este clară: consultarea internă continuă și capătă o formă mai largă. Potrivit surselor din partid, votul pentru extinderea mandatului de consultare a fost unanim. Liderii PSD vor să afle poziția filialelor și a aleșilor locali înainte de o decizie politică majoră: rămân sau nu la guvernare și, mai ales, în ce condiții.

Anunțul PSD privind consultarea desfășurată în partid a fost făcut deja în ultimele zile de liderul formațiunii, Sorin Grindeanu, care a susținut că actuala formulă a coaliției “scârțâie rău” și că este important ca decizia privind rămânerea la guvernare să fie luată în cunoștință de cauză de către membrii PSD.

”M-am gândit şi o să le propun colegilor să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. În vara anului trecut, aproape 5.000 de colegi (…) au votat şi, într-o proporţie destul de mare, într-un procent mare, au spus da, mergem în această formă în această coaliţie. De data aceasta aş face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care ţin de buget, de modul în care funcţionează coaliţia, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilierii noştri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliţie în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Şi dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR şi cu un alt prim-ministru dat de PNL”, a declarat Grindeanu, într-un interviu  acordat G4Media.

În această consultare extinsă, social-democrații includ și alternativa unei formule de guvernare fără USR, dar care să păstreze protocolul în vigoare și chiar propunerea ca PNL să propună un alt prim-ministru, dacă se decide continuarea colaborării politice.

”Ne reproşează faptul că am făcut această alianţă cu USR-ul. Avem chestiuni care ne despart (…) Până la urmă, USR-ul şi-a făcut partid cu plăcuţa suedeză contra PSD-ului. Şi nu pot să spun, aş minţi să spun că relaţia între PSD şi premierul Ilie Bolojan a fost una extraordinar de lină şi constructivă în aceste luni. Şi atunci e absolut normal să întreb colegii, cei care au hotărât să intrăm la guvernare în urmă cu 10 luni, dacă mergem în continuare aşa”, spunea Grindeanu.

