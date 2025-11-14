Bolojan face o nouă lege a pensiilor magistraților. Fostul judecător CSM: Premierul se pregătește iarăși să saboteze pensiile magistraților

Premierul Ilie Bolojan a anunțat astăzi că la începutul săptămânii viitoare va prezenta un nou proiect privind pensiile magistraților. Anunțul vine după ce Curtea Constituțională a respins anteriorul proiect, iar ultimul grup de lucru cu președintele și magistrații s-a încheiat fără vreun progres. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, însă, spune pentru Gândul că este posibil să fie prezentat un proiect săptămâna viitoare, dar nu este nimic definitivat.

„Săptămâna viitoare vom repune proiectul. În prima parte a săptămânii trebuie să facem asta, ca să existe o perioadă rezonabilă de timp în aşa fel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviinţă. Şi buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care se va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiect, în aşa fel încât să îndeplinim condiţiile ca în termenul cel mai scurt posibil, rezonabil, să propunem din nou acest proiect pentru ca el să devină lege. Dacă facem asta până pe data de 28 nu mai avem probleme legate de pierderea banilor (din PNRR – n.r.), cel puţin în totalitate. Poţi să ai anumite penalizări, la fel se întâmplă şi cu celelalte jaloane şi asta trebuie să facem”, a declarat Bolojan, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.

Întrebat dacă în viitorul proiect pe care Guvernul îl va propune spre adoptare se va menţine, pentru pensiile magistraţilor, pragul de 70% din salariu, prim-ministrul a răspuns:

„La începutul săptămânii viitoare vom tranşa toate detaliile acestui proiect şi după ce va fi o decizie a coaliţiei îl vom anunţa”, și subliniază că, în opinia sa, decizia privind viitoarele propuneri formulate de Executiv trebuie luată până marţi.

Bolojan nu-și asumă vina pentru că nu a depus proiectul la CSM pentru aviz, ci dă vina pe CCR, spunând că „dacă depindea exclusiv de Guvern, am fi închis jalonul de mult”.

„Gândiţi-vă că ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituţională, ceea ce se întâmplă în zona pensiilor de magistraţi nu depinde exclusiv de Guvern. Dacă depindea exclusiv de Guvern, am fi închis jalonul de mult, cu propunerea pe care am făcut-o ca pensiile să fie aduse la o valoare rezonabilă, am spus de 70% din ultimul salariu net şi de asemenea să existe o perioadă de 10 ani de tranziţie între prevederile actuale care le permit să iasă la pensie la 48 de ani, de exemplu, şi perioada în care ieşi la pensie în mod obligatoriu la 65 de ani, eventual dacă vrei să ieşi ceva mai repede, cu 7 ani de zile, ai nişte penalizări. Ceea ce am propus, consider că a fost un proiect care este just, este corect, este respectuos faţă de magistraţi, faţă de ceea ce se întâmplă în Europa şi în România”

Toni Neacșu: „Bolojan se pregătește să saboteze iar pe formă pensiile magistraților”

Avocatul Toni Neacșu iese în mediul online și spune că nu premierul nu poate să ducă proiectul de lege direct la CSM pentru aviz, fără să îl țină în dezbatere publică cel puțin 10 zile.

„Premierul Ilie Bolojan se pregătește iarăși să saboteze pe formă legea privind pensiile magistraților, asigurându-se astfel că va cădea din nou la Curtea Constituțională, și nu fond, tot pe formă.