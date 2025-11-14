Bolojan face o nouă lege a pensiilor magistraților. Fostul judecător CSM: Premierul se pregătește iarăși să saboteze pensiile magistraților

Premierul Ilie Bolojan a anunțat astăzi că la începutul săptămânii viitoare va prezenta un nou proiect privind pensiile magistraților. Anunțul vine după ce Curtea Constituțională a respins anteriorul proiect, iar ultimul grup de lucru cu președintele și magistrații s-a încheiat fără vreun progres. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, însă, spune pentru Gândul că este posibil să fie prezentat un proiect săptămâna viitoare, dar nu este nimic definitivat.
„Săptămâna viitoare vom repune proiectul. În prima parte a săptămânii trebuie să facem asta, ca să existe o perioadă rezonabilă de timp în aşa fel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviinţă. Şi buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care se va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiect, în aşa fel încât să îndeplinim condiţiile ca în termenul cel mai scurt posibil, rezonabil, să propunem din nou acest proiect pentru ca el să devină lege. Dacă facem asta până pe data de 28 nu mai avem probleme legate de pierderea banilor (din PNRR – n.r.), cel puţin în totalitate. Poţi să ai anumite penalizări, la fel se întâmplă şi cu celelalte jaloane şi asta trebuie să facem”, a declarat Bolojan, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.
Întrebat dacă în viitorul proiect pe care Guvernul îl va propune spre adoptare se va menţine, pentru pensiile magistraţilor, pragul de 70% din salariu, prim-ministrul a răspuns:
„La începutul săptămânii viitoare vom tranşa toate detaliile acestui proiect şi după ce va fi o decizie a coaliţiei îl vom anunţa”, și subliniază că, în opinia sa, decizia privind viitoarele propuneri formulate de Executiv trebuie luată până marţi.
Bolojan nu-și asumă vina pentru că nu a depus proiectul la CSM pentru aviz, ci dă vina pe CCR, spunând că „dacă depindea exclusiv de Guvern, am fi închis jalonul de mult”.
„Gândiţi-vă că ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituţională, ceea ce se întâmplă în zona pensiilor de magistraţi nu depinde exclusiv de Guvern. Dacă depindea exclusiv de Guvern, am fi închis jalonul de mult, cu propunerea pe care am făcut-o ca pensiile să fie aduse la o valoare rezonabilă, am spus de 70% din ultimul salariu net şi de asemenea să existe o perioadă de 10 ani de tranziţie între prevederile actuale care le permit să iasă la pensie la 48 de ani, de exemplu, şi perioada în care ieşi la pensie în mod obligatoriu la 65 de ani, eventual dacă vrei să ieşi ceva mai repede, cu 7 ani de zile, ai nişte penalizări. Ceea ce am propus, consider că a fost un proiect care este just, este corect, este respectuos faţă de magistraţi, faţă de ceea ce se întâmplă în Europa şi în România”
Avocatul Toni Neacșu iese în mediul online și spune că nu premierul nu poate să ducă proiectul de lege direct la CSM pentru aviz, fără să îl țină în dezbatere publică cel puțin 10 zile.
„Premierul Ilie Bolojan se pregătește iarăși să saboteze pe formă legea privind pensiile magistraților, asigurându-se astfel că va cădea din nou la Curtea Constituțională, și nu fond, tot pe formă.
Domnia sa spune că săptămâna viitoare va trimite proiectul de lege la CSM pentru a obține un aviz rapid.Ei bine, nu poate face asta.Legea (art. 7 din Legea 52/2023 și art. 15 din HG 561/2009), dar mai ales Curtea Constituțională (pct 233 din motivarea pe prima respingere a legii), îl obligă ca înainte de trimiterea spre avizare la CSM să pună proiectul în dezbatere publică cel puțin 10 zile, perioadă în care nici avizarea interministerială, nici avizarea de către alte autorități (CSM, Consiliul legislativ, CES) nu poate avea loc. Momentul la care poate fi dat avizul CSM e stabilit de CCR: „CSM avizează un proiect de lege consolidat la nivelul autorității executive, și nu în cursul consultării publice/avizării interministeriale” și „proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi a propunerilor formulate în cadrul procedurii de consultare publică”.Dacă proiectul de lege va fi trimis la aviz la CSM înaintea parcurgerii tuturor etapelor legale de elaborare a actelor normative, atunci această autoritate are obligația să refuze emiterea oricărui aviz și să restituie legea Guvernului, întrucât chiar Curtea Constituțională a interzis expres acest lucru, iar deciziile CCR sunt obligatorii pentru toate autoritățile (art. 147 alin 4 din Constituție).Subliniez suplimentar: Curtea Constituțională însăși a stabilit obligatoriu pentru Guvern cum trebuie să arate calendarul pentru adoptarea legii privind pensiile magistraților și orice încălcare a acestui calendar înseamnă garanția că legea va fi respinsă din nou pe formă la CCR. Prima oară legea a fost respinsă pentru ca avizul CSM a fost solicitat înaintea finalizării proiectului în cadrul Guvernului (avizarea interministerială), acum Ilie Bolojan vrea să îl ceară chiar mai devreme, înaintea etapei obligatorii de punere în transparență publică. Curat respect pentru lege și deciziile CCR.
Pentru că totuși știu că mai există juriști pricepuți în Guvern, suficient cât să poată citi o decizie CCR, cred că declarațiile și deciziile lui Ilie Bolojan au ca singur scop nu adoptarea legii ci punerea de presiune publică pe CSM, demascat drept trădător al interesului național de a încasa banii din jalonul 215. După 28.11.2025 se va dovedi că toată această campanie a fost una mincinoasă, doar un nou element de retorică populistă în campania agresivă a Guvernului împotriva justiției în ansamblu”, scrie Toni Neacșu pe Facebook.