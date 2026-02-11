Alexandru Rogobete: „Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate”

Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a explicat faptul că se declară împotriva abordării perspectivei „tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate”. Pe de altă parte, susține plata în funcţie de performanţa personalului medical. El a mai susținut că recomandă „contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în fața unei secții de terapie intensivă” pentru a „înțelege ce înseamnă demnitatea umană”.

Ministrul Sănătății s-a arătat „total împotriva tăierii paușale cu 10% în sistemul de sănătate”. Într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, Alexandru Rogobete a susținut, în schimb, plata în funcție de criteriile de performanță. Au existat mai multe întâlniri cu sindicatele, pentru a discuta această chestiune, și a mai accentuat ideea că este împotriva tăierii salariale cu zece procente.

„Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate. Sunt pentru criterii de performanţă, sunt pentru plata în funcţie de performanţă şi am avut «n» întâlniri cu sindicatele pe această temă, dar mă declar total împotriva acestei abordări pur contabile în care salariile sau veniturile personalului medical să fie reduse cu 10% fără să se ţină cont de particularităţile sistemului de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete, la Antena 3 CNN.

Rogobete: „Recomand contabililor din guvern să stea măcar 5 minute în uşa unei secţii de terapie intensivă”

Ministrul a explicat că sistemul de sănătate „este, înainte de toate, o zonă de siguranţă naţională, în al doilea rând aici nu vorbim despre un Excel în care nişte calcule ies frumos, vorbim despre viaţa unor oameni care pot fi puşi în pericol dacă nu suntem atenţi la aceste nuanţe şi la aceste detalii”. A mai menționat că sistemul de sănătate este pus „pe acelaşi palier cu toată administraţia”.

„100% (n.r. se opune tăierilor de 10%) şi, chiar dacă fac parte din acest guvern, eu recomand contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în uşa unei secţii de terapie intensivă să se uite la un pacient intubat, în comă, pentru că doar atunci va înţelege ce înseamnă demnitatea umană”, a conchis el.

Sursă foto: Mediafax Foto