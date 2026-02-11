Prima pagină » Știri politice » Alexandru Rogobete: „Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate”

Alexandru Rogobete: „Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate”

11 feb. 2026, 08:00, Știri politice
Alexandru Rogobete: „Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate”

Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a explicat faptul că se declară împotriva abordării perspectivei „tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate”. Pe de altă parte, susține plata în funcţie de performanţa personalului medical. El a mai susținut că recomandă „contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în fața unei secții de terapie intensivă” pentru a „înțelege ce înseamnă demnitatea umană”.

Ministrul Sănătății s-a arătat „total împotriva tăierii paușale cu 10% în sistemul de sănătate”. Într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, Alexandru Rogobete a susținut, în schimb, plata în funcție de criteriile de performanță. Au existat mai multe întâlniri cu sindicatele, pentru a discuta această chestiune, și a mai accentuat ideea că este împotriva tăierii salariale cu zece procente.

„Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate. Sunt pentru criterii de performanţă, sunt pentru plata în funcţie de performanţă şi am avut «n» întâlniri cu sindicatele pe această temă, dar mă declar total împotriva acestei abordări pur contabile în care salariile sau veniturile personalului medical să fie reduse cu 10% fără să se ţină cont de particularităţile sistemului de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete, la Antena 3 CNN.

Alexandru Rogobete „Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate”

Alexandru Rogobete „Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate”

Rogobete: „Recomand contabililor din guvern să stea măcar 5 minute în uşa unei secţii de terapie intensivă”

Ministrul a explicat că sistemul de sănătate „este, înainte de toate, o zonă de siguranţă naţională, în al doilea rând aici nu vorbim despre un Excel în care nişte calcule ies frumos, vorbim despre viaţa unor oameni care pot fi puşi în pericol dacă nu suntem atenţi la aceste nuanţe şi la aceste detalii”. A mai menționat că sistemul de sănătate este pus „pe acelaşi palier cu toată administraţia”.

„100% (n.r. se opune tăierilor de 10%) şi, chiar dacă fac parte din acest guvern, eu recomand contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în uşa unei secţii de terapie intensivă să se uite la un pacient intubat, în comă, pentru că doar atunci va înţelege ce înseamnă demnitatea umană”, a conchis el.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

România, ”Cenușăreasa” Europei de Est. Polonia e invitată în G20, cu un PIB care a depășit un trilion de dolari, Bulgaria a trecut la Euro și are cea mai ieftină energie, iar Ungaria are cel mai ieftin gaz. De vineri, țara noastră intră oficial în recesiune
06:30
România, ”Cenușăreasa” Europei de Est. Polonia e invitată în G20, cu un PIB care a depășit un trilion de dolari, Bulgaria a trecut la Euro și are cea mai ieftină energie, iar Ungaria are cel mai ieftin gaz. De vineri, țara noastră intră oficial în recesiune
FLASH NEWS Victor Negrescu anunță o primă victorie a agricultorilor privind acordul Mercosur: „Am reușit să obținem clauze mai ferme”
21:40
Victor Negrescu anunță o primă victorie a agricultorilor privind acordul Mercosur: „Am reușit să obținem clauze mai ferme”
FLASH NEWS Alt dezastru, tot alt vinovat. Ministra Mediului aruncă vina pe Hidrolectrica pentru criza apei din Argeș
20:51
Alt dezastru, tot alt vinovat. Ministra Mediului aruncă vina pe Hidrolectrica pentru criza apei din Argeș
FLASH NEWS Comitetul interministerial condus de Oana Gheorghiu a evaluat progresul reformei guvernanței corporative și jaloanele PNRR
19:19
Comitetul interministerial condus de Oana Gheorghiu a evaluat progresul reformei guvernanței corporative și jaloanele PNRR
EXCLUSIV 11 februarie 2026 – zi fatidică pentru soarta pensiilor magistraților, legată de paralelismul ședințelor de judecată de la CCR și CAB. Avocat Iancu Toader: “S-ar crea o criză constituțională!”
16:58
11 februarie 2026 – zi fatidică pentru soarta pensiilor magistraților, legată de paralelismul ședințelor de judecată de la CCR și CAB. Avocat Iancu Toader: “S-ar crea o criză constituțională!”
FLASH NEWS Petrișor Peiu, anunțul momentului: „Am vrea, după alegeri, să guvernăm mai degrabă cu PNL decât cu PSD”
16:32
Petrișor Peiu, anunțul momentului: „Am vrea, după alegeri, să guvernăm mai degrabă cu PNL decât cu PSD”
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași 😢
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Cancan.ro
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
O firmă din Israel poate accesa telefoanele utilizatorilor prin tehnici de spionaj extrem de sofisticate
ACTUALITATE Valentin Stan: Raportul american caracterizează cenzura din România drept una agresivă
08:00
Valentin Stan: Raportul american caracterizează cenzura din România drept una agresivă
RĂZBOI Avertismentul șefului apărării Norvegiei: Rusia ar putea declanșa o invazie în nordul îndepărtat pentru a-și proteja arsenalul nuclear din Arctica
07:48
Avertismentul șefului apărării Norvegiei: Rusia ar putea declanșa o invazie în nordul îndepărtat pentru a-și proteja arsenalul nuclear din Arctica
DEZVĂLUIRI Ce spune mama lui Adrian Kreiner despre fosta parteneră a milionarului omorât în Sibiu. „Nu-mi venea să cred”
07:28
Ce spune mama lui Adrian Kreiner despre fosta parteneră a milionarului omorât în Sibiu. „Nu-mi venea să cred”
FLASH NEWS Atac armat într-o școală din Canada, soldat cu 10 morți și 25 de răniți. Atacatorul, găsit împușcat mortal
07:23
Atac armat într-o școală din Canada, soldat cu 10 morți și 25 de răniți. Atacatorul, găsit împușcat mortal
ACTUALITATE 11 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Aniston împlinește 57 de ani. Moare Whitney Houston. Ziua europeană a numărului unic de urgență 112
07:15
11 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Aniston împlinește 57 de ani. Moare Whitney Houston. Ziua europeană a numărului unic de urgență 112

Cele mai noi

Trimite acest link pe