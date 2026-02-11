Sora afaceristului mort în accidentul de la Ciortești, mesaj cutremurător: „Când aveai 8 ani am apărut în viața ta. Vin după voi cât mai curând” 

Durere imensă pentru familia afaceristului Sorin Iacob. Acesta și-a pierdut viața în accidentul de la Ciortești. Imediat după tragedie, sora lui, Andreea, a postat un mesaj pe rețelele sociale, în care și-a strigat neputința și dorul față de fratele său, dar și față de cumnata și nepoțica pe care familia o aștepta cu atâta speranță.

Mesajul sfâșietor pe care sora afaceristului mort l-a transmis

Cuvintele ei au emoționat întreaga comunitate, mesajul a fost distribuit de sute de oameni care încearcă să îi fie alături în clipele acestea cumplite.

“Mi-ai zis mereu cât de mult ți-ai dorit o surioară, și când aveai 8 ani am apărut în viața, și aveam să rămân lângă tine mereu, și la bine și la rău, pentru că am fost crescuți de mamă cu iubire multă și între noi era o legătură puternică, cum rar mai vezi în ziua de azi!

Astăzi viața m-a doborât de tot, pentru ca eu fără tine nu am aer să respir și nu am nici o putere să merg mai departe! Fără tine, Diana și fetița, viața mea s-a transformat în cel mai urât coșmar iar eu mă aștept să vin după voi cât de curând! Este insuportabilă durerea, prea mare pentru sufletul meu la anii mei! Nu o pot duce! Te rog ia-mă și pe mine sus să fim cu toții acolo! Te rog, nu mă lăsa jos pe pământ singură, frățiorul meu, mila mea, numai eu știu prin ce am trecut noi doi în viața asta! Nu mai pot….”, a postat pe rețelele de socializare Andreea, sora afaceristului mort la Ciorteşti.

Doi oameni de afaceri din Vaslui și-au pierdut viața într-un accident cu mașinile de lux

Potrivit BZI, tragedia s-a produs pe DN24, în afara localității Ciortești. Două autoturisme de lux, înmatriculate în județul Vaslui, s-au izbit frontal într-un impact devastator.

Sorin Iacob, în vârstă de 44 de ani, aflat la volanul unui Audi A8, circula dinspre Vaslui către Iași. Într-o curbă, acesta ar fi pierdut controlul volanului și ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un Mercedes S-Class condus de Vlad Ciuburciu, patronul Vascar Vaslui.

