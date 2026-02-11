Prima pagină » Știri externe » Noi detalii și imagini în cazul crimelor în serie de la Petrohan, Bulgaria. Ce spun procurorii despre cele șase decese suspecte

Mihai Tănase
11 feb. 2026, 10:16, Știri externe
Cazul Petrohan - Foto: X/ @Sullkowski

Procuratura din Bulgaria a prezentat noi detalii în cazul morții a șase persoane de la cabana Petrohan și din zona vârfului Okolchitsa. Ancheta indică, în cazul a trei victime găsite într-o rulotă, două crime urmate de o sinucidere.

Procuratura din Bulgaria a făcut publice noi detalii în ancheta privind moartea a șase persoane, în cazul cunoscut drept „cazul Petrohan”. Potrivit concluziilor preliminare, examinările medico-legale ale celor trei cadavre descoperite într-o rulotă indică o succesiune de două crime urmate de o sinucidere.

Cadavrele au fost găsite pe 8 februarie într-o rulotă situată în apropierea vârful Okolchitsa. Victimele au fost identificate drept Ivaylo Kalushev, în vârstă de 51 de ani, Nikolay Zlatkov, de 22 de ani, și Aleksandar M., de 15 ani.

Rezultatele autopsiilor, coroborate cu poziția cadavrelor în interiorul vehiculului, i-au determinat pe anchetatori să concluzioneze că este vorba despre două omoruri și o sinucidere, scrie Novinite.com.

Prima ipoteză. Crimele ar avea legătură cu o sectă religioasă

În paralel, cercetările au fost reluate la locul incidentelor din apropierea cabanei Petrohan. Ancheta a scos la iveală materiale religioase și literatură cu caracter sexual, precum și note scrise de mână care făceau referire la „purificarea spirituală și elevarea prin practici sexuale”. Procurorii au precizat că aceste materiale sunt analizate în contextul general al dosarului, fără a fi stabilită o legătură directă cu mecanismul crimelor.

Potrivit unei înregistrări video cei șase bărbați, găsiți fără viață par că își iau rămas bun și se îmbrățișează. Ulterior, trei dintre ei au fost găsiți împușcați în cap lângă un centru turistic, al doilea trio fiind găsit o săptămână mai târziu într-o rulotă în munți.

Totodată, Parchetul Districtual Sofia a separat materialele care vizează activitățile organizației neguvernamentale „Agenția Națională pentru Controlul Ariei Protejate”. Analiza va urmări înregistrarea ONG-ului, relațiile cu instituțiile statului și aspecte legate de donațiile financiare, urmând ca dosarul să fie transmis Parchetului din Sofia pentru evaluarea eventualelor abateri ale unor funcționari publici.

Autoritățile sunt supuse unui val de critici pentru lipsa unei alerte publice rapide privind dispariția rulotei, deși existau deja indicii privind decesele de la cabana Petrohan și urme de incendiere intenționată. Traseul rulotei a fost reconstituit cu dificultate, din cauza lipsei unor imagini utilizabile din sistemul național de supraveghere.

Potrivit Ministerului de Interne, rulota a fost surprinsă de camere private și municipale traversând mai multe localități, înainte de a ajunge în zona Vratsa și ulterior pe ruta către vârful Okolchitsa, unde a fost descoperită abia pe 8 februarie de un păstor.

Mama lui Ivaylo Kalushev, pianista Stella Dimitrova-Maystorova, a respins public concluziile preliminare ale anchetei, afirmând că acestea sunt nefondate și dăunătoare. Ea a respins folosirea unor termeni precum „sectă”, „pedofilie” sau „doctrină” înainte de finalizarea investigațiilor și a susținut că toate cele șase persoane ar fi fost ucise de autori necunoscuți.

Poziția a fost susținută și de tatăl vitreg al lui Kalushev, artistul Nikolay Maistorov, care a sugerat posibila implicare a unor interese criminale organizate și a avertizat împotriva formulării unor concluzii definitive cât timp ancheta este în desfășurare.

Legăturile politice ale pistolarului din rulota morții

În timpul cercetării la fața locului, anchetatorii au recuperat trei cartușe și trei gloanțe. Analiza balistică a arătat că focurile au fost trase dintr-un revolver Colt. În interiorul rulotei a mai fost descoperit și un pistol Glock.

Potrivit informațiilor furnizate de Direcția Națională de Poliție din cadrul Ministerului de Interne, ambele arme erau înregistrate legal pe numele lui Ivaylo Kalushev, una dintre victime.

Documentele prezentate de Ministerul de Interne procurorilor arată că, la 1 noiembrie 2021, Ivaylo Kalushev a primit autorizație pentru deținerea a două pistoale de luptă, ambele fiind găsite ulterior la locul crimelor.

De asemenea, la 23 august 2021, Ivaylo Ivanov a primit permis pentru deținerea a 16 arme de foc. De asemenea, bărbatului i-a mai fost acordat un permis separat pentru un pistol, la 24 februarie 2023.

Potrivit procuraturii, Kalushev și Ivanov au obținut aceste permise în perioada în care Boyko Rashkov ocupa funcția de ministru interimar de interne, în timp ce permisul lui Zlatkov a fost emis când funcția era deținută de Ivan Demerdzhiev. Informațiile au fost difuzate de Nova TV.

Ancheta este în continuare extinsă, fiind solicitate mai multe expertize de specialitate. Procurorii au dispus examinarea a patru telefoane mobile și a unui laptop confiscate din rulotă. Analizele sunt realizate la Institutul Național de Criminalistică, iar o evaluare psihologică criminalistică suplimentară urmează să fie efectuată de specialiștii Institutului de Psihologie al Ministerului de Interne.

Procuratura nu a făcut publice, deocamdată, rezultatele testelor pentru reziduuri de praf de pușcă de pe mâinile victimelor, care ar putea clarifica dacă armele au fost folosite de acestea. Autoritățile au evitat să comenteze și autenticitatea sau interpretarea celor trei înregistrări video apărute anterior în spațiul public.

Procurorii insistă că toate versiunile rămân deschise și că o concluzie finală va fi formulată doar după finalizarea tuturor rapoartelor de expertiză.

