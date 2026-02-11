În culisele scenariului pentru încheierea războiului din Ucraina se află și un punct nevralgic – o eventuală demisie a lui Volodimir Zelenski, care ar duce la schimbarea regimului de la Kiev. Aceasta nu este doar o vendetă personală a lui Putin, ci un semnal clar pe care Kremlinul ar dori să-l transmită tuturor vecinilor săi: chiar dacă reușești să opui rezistență, în cele din urmă vei plăti prețul, inclusiv la nivel personal.

Reluarea negocierilor directe dintre Rusia și Ucraina la Abu Dhabi a stârnit speranțe reînnoite pentru o soluționare a conflictului.

Politicienii sau propagandiștii, în plan secund

Compoziția delegațiilor de la Abu Dhabi, precum și absența scurgerilor de informații care ar putea submina dialogul, creează impresia că lucrările la un acord de pace progresează cu adevărat, continuă Gorin.

„Delegațiile nu sunt conduse de politicieni sau propagandiști, ci de reprezentanți ai serviciilor de informații militare.

De partea ucraineană se află Kyrylo Budanov, fostul șef al Direcției Principale de Informații a Ucrainei, care a fost numit recent șef al administrației prezidențiale.

De partea rusă se află Igor Kostyukov – șeful Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris negocierile din Emirate drept constructive, dar nu ușoare. Kremlinul a transmis, de asemenea, că negocierile au fost constructive.

Rusia pare să insiste în continuare ca armata ucraineană să se retragă fără alte lupte din părțile Donbasului aflate încă sub controlul Kievului, cu accent pe orașele Sloviansk și Kramatorsk.

Numai că ucrainenii declară că ar fi dispuși doar să discute statutul teritoriului aflat în prezent sub control rusesc, atât și nimic mai mult”, explică Vladislav Gorin.

„Se luptă de patru ani, și-au epuizat resursele, iar problemele interne se acumulează”

Reprezentanții Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite – inclusiv președintele Zelenski, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, și secretarul de stat american Marco Rubio – au declarat că principalul punct de al contradicțiilor și al conflictului de uzură este problema teritorială.

„În ciuda încercărilor ucrainenilor și europenilor de a dilua aceste cereri în textul documentelor discutate, Rusia continuă să insiste asupra concesiilor teritoriale – și a stipulat în repetate rânduri că, dacă acestea sunt refuzate, va prelua oricum întregul Donbas cu forța.

Putin

Washingtonul pare să fi acceptat această logică.

Judecând după documentele „scurse”, Statele Unite leagă garanțiile de securitate pentru Ucraina de concesiile teritoriale.

Există și alte indicii că Rusia și Ucraina ar putea semna un acord de pace în viitorul apropiat. Mai presus de toate, acesta este lucrul rațional pe care ambele părți trebuie să-l facă.

Se luptă de patru ani, și-au epuizat resursele, iar problemele lor interne se acumulează. Niciuna dintre părți nu are motive obiective să se aștepte ca continuarea luptelor să le asigure condiții fundamental mai bune decât cele actuale”, continuă Vladislav Gorin analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

4 ani de război, eventuale compromisuri de ambele părți

Pe 24 februarie se vor împlini 4 ani de când Rusia lui Putin a invadat Ucraina. Kievul pare pregătit să facă unele compromisuri, iar Rusia, la rândul său, ar fi pregătită nu numai să „renunțe” la părțile din regiunile Sumy și Harkov pe care le-a cucerit, ci și la părțile din regiunile Zaporijia și Herson care nu se află sub controlul său, dar pe care le-a revendicat cândva, inclusiv capitalele regionale.

„Indiferent ce ar spune politicienii în public, nu există nicio garanție că luptele – timp de alte câteva luni sau chiar ani vor duce la victorii. Situația este încă una de război de tranșee, iar liniile frontului sunt, practic, neschimbate.

În ultimii ani, cele două părți au avut ocazia să își evalueze temeinic capacitățile militare.

De asemenea, au ajuns să înțeleagă prețul care trebuie plătit chiar și pentru succese foarte limitate, ca să nu mai vorbim de eșecuri.

În același timp, niciuna dintre părți nu poate spera să obțină vreo asistență externă semnificativă în viitorul apropiat, care să le permită să schimbe radical situația de pe front.

În cele din urmă, Statele Unite și europenii sunt pregătiți să ofere garanții de securitate pentru un acord, iar Kievul a declarat că este gata să semneze oricând un acord privind astfel de garanții de securitate cu Washingtonul.

Totuși, deși toate privirile pot fi ațintite asupra problemei teritoriale, Moscova a dat de înțeles, permanent, că teritoriul este departe de a fi singura problemă controversată și că orice propuneri trebuie examinate în ceea ce privește acceptabilitatea lor pentru Rusia în conformitate cu scopurile și obiectivele operațiunii militare speciale, așa cum Kremlinul a numit și numește războiul din Ucraina”, mai scrie Vladislav Gorin în analiza sa.

„Kremlinul continuă să-l disprețuiască pe Zelenski”

Însă această idee centrală nu se referă doar la poziția Kremlinului conform căreia desfășurarea forțelor occidentale pe teritoriul ucrainean – ca parte a garanțiilor de securitate – este inacceptabilă.

„Există o altă condiție – una fundamentală pentru Putin, chiar dacă nu este menționată explicit. Această condiție este înlăturarea lui Zelenski de la putere.

De la invazia la scară largă, Putin a etichetat conducerea ucraineană drept o bandă criminală care a uzurpat puterea în Ucraina și chiar drept un regim neonazist.

Mult mai importante decât aceste clișee propagandistice sunt referirile repetate ale lui Putin la Zelenski ca lider ilegitim, implicația fiind că liderul ucrainean nu are autoritatea de a semna niciun acord internațional.

La un moment dat, partea rusă a reușit chiar să planteze această idee în mintea lui Trump, în măsura în care președintele SUA l-a numit pe omologul său ucrainean dictator fără alegeri și a sugerat că Kievul ar trebui să demonstreze mai multă disponibilitate pentru compromisuri în negocierile cu Moscova.

Aceeași logică a presupusei lipse de legitimitate a lui Zelenski a stat la baza unei clauze care acorda Ucrainei 100 de zile pentru a organiza alegeri, clauză care apărea în planul de pace al lui Witkoff.

Chiar și acum, când negocierile s-au intensificat și par să devină substanțiale, Kremlinul continuă să-l disprețuiască pe Zelenski.

Ca răspuns la recenta inițiativă a Ucrainei de a organiza discuții la cel mai înalt nivel – adică între președinții Rusiei și Ucrainei – Moscova a făcut o contraofertă evident inacceptabilă și umilitoare ca Zelenski să vină la Moscova, dacă este cu adevărat pregătit să se întâlnească. Kievul a răspuns cu aceeași monedă și l-a invitat pe Putin să viziteze Kievul”, punctează Gorin.

„A cere o schimbare a conducerii ucrainene este o chestiune de prestigiu politic extern și intern al lui Putin”

La sfârșitul anului 2021, ultimatumul Rusiei către Occident a expus pretențiile sale asupra unei sfere de influență care să cuprindă Europa de Est. Până în prima jumătate a anului 2022, la negocierile ruso-ucrainene de la Istanbul, la scurt timp după izbucnirea războiului, situația s-a schimbat și s-a vorbit „doar” despre controlul asupra suveranității Ucrainei.

Acum, după patru ani de război, după ce s-a testat temeinic pe sine și a testat inamicul, conducerea politică rusă și-a redus din nou, considerabil pretențiile,, consideră Vladislav Gorin.

„Dar este puțin probabil să le fi redus doar la problema cine primește câteva părți din Donbas și să fi abandonat pretențiile de control asupra suveranității Ucrainei.

În ceea ce-l privește pe Putin, Ucraina și întregul spațiu post-sovietic sunt încă sfera de influență a Rusiei, iar pretenții similare ale administrației americane către emisfera vestică nu fac decât să întărească această convingere.

Faptul că „operațiunea militară specială” a Moscovei, care viza răsturnarea unui regim vecin, a eșuat și s-a transformat într-un război prelungit și epuizant, nu l-a convins de contrariu pe liderul de la Kremlin.

A cere o schimbare a conducerii ucrainene este o chestiune de prestigiu politic extern și intern al lui Putin – precum și o oportunitate de a exercita controlul asupra suveranității Ucrainei, care a fost scopul inițial al războiului.

Îndepărtarea lui Zelenski și a partidului său de la putere este, pentru Vladimir Putin, o condiție care nu poate fi negociată, chiar dacă Rusia va obține, în cele din urmă, Sloviansk și Kramatorsk”, încheie Vladislav Gorin analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

RECOMANDAREA AUTORULUI: