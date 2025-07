Bolojan începe pachetul fiscal doi cu reforma SOCIETĂȚILOR unde STATUL e ACȚIONAR majoritar: „Rezultă un tablou foarte prost”

Premierul Ilie Bolojan anunță vineri că al doilea pachet cu măsuri fiscal-bugetare va începe cu reforma societăților comerciale unde statul este acționar majoritar. Potrivit acestuia, „tabloul” actual este unul „foarte prost pentru statul român”, cu referire la pierderile companiilor de stat.

„Cum ați văzut în ultima perioadă, de la cheltuielile acestor societăți, de la creșterea indemnizațiilor, conducerilor care s-au instalat acolo, de la pierderile pe care le au, rezultă un tablou foarte prost pentru statul român. Din păcate, o bună parte din aceste active pe care aceste societăți le administrează, din domeniile în care acționează, sunt mult sub potențialul piețelor în care lucrează și mult sub ceea ce s-ar putea obține.

Șeful Executivului adaugă că săptămâna viitoare va prezenta „toate datele ce țin de conducere și de indicatori” a companiilor de stat.

Ilie Bolojan anunță și că va modifica legislația astfel încât numărul membrilor din consiliile de administrație și indemnizațiile acestora să fie reduse.

„Ați văzut și aici ce s-a întâmplat? S-au instalat pe poziții, la salariile pentru care au acceptat să concureze, după care, pe fondul unei legislații pe care în România am interpretat-o în varianta în care ne convine nouă, am constatat că putem avea până la 3 salarii medii pe ramură, după care încă 3 salarii variabile pe ramură, deci plus 6 salarii, și ne-am dus la nivelul maxim, fără să se schimbe nimic nici în activitatea societății, nici în rezultate, doar abuzând de acest tip de prevederi.

E, știți, un aspect vechi al formelor fără fond, pe care noi, chiar și în domeniul guvernanței corporative, le punem în practică. E nevoie să creștem eficiența acestor companii, iar indicatorii să fie cerți, reducerea subvențiilor acordate de stat, stabilirea și calcularea în mod corect a numărului de angajați, îmbunătățirea serviciilor, profiturile suplimentare să revină statului”, adaugă Bolojan.