Bolojan, la inaugurarea liniei Mercedes GLC electric: O bijuterie care arată ce înseamnă să termini la timp. În sectorul public, uneori nu reușim

„Ca inginer mecanic, când văd o asemenea bijuterie, de la turnare, de la componentele mecanice, de la cele electrice, de la asamblare, îmi dau seama ce înseamnă, într-adevăr, complexitate şi să termini totul la timp. Pentru că noi, uneori, investiţiile în sectorul public nu prea le terminăm la timp”, spune premierul Ilie Bolojan, prezent luni dimineaţa la evenimentul de lansare a noii linii de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric, în cadrul companiei Star Assembly Sebeș.

Premierul României subliniază importanța investiției constructorului german pentru țara noastră, spunând că „aceste investiţii înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă acces la pieţe mari, înseamnă locuri de muncă şi înseamnă integrarea industriei româneşti în lanţul valoric european, ceea ce pune bazele unei economii sănătoase, o economie care va genera dezvoltare pentru viitor”.

„Ceea ce face Mercedes aici înseamnă susţinerea învăţământului local, dar şi responsabilitate socială. Dacă vrem să avem o ţară competitivă, trebuie să avem o forţă de muncă calificată”, adaugă Bolojan.

Bolojan: „Asta înseamnă dezvoltare”

Ile Bolojan le-a mulţumit angajaţilor de la fabrica din Sebeş, dar şi autorităţilor locale din judeţul Alba.

„Acesta este adevărul, oamenii care lucrează în România reală, nu povestitori. Sunt oameni care prin munca lor plătesc, zi de zi, impozitele la bugetul de stat (…) ca să putem face, mai bine sau mai rău, nu discutăm asta, investiţii publice. Şi vă asigur de tot respectul meu, pentru toţi cei care lucrează în aceste companii, pentru toţi cei care lucrează în sectorul privat din România, pentru că fiecare, aşa cum am spus, pentru fiecare piesă produsă plătiţi impozite şi taxe cu care acest stat funcționează (…). Gândiţi-vă că peste 60% din impozitul pe salarii care se plăteşte de către companie este venit direct la bugetul local. Probabil că la fiecare 100 de piese pe care le produceţi, una o livraţi primăriei din Sebeş. Atunci când pe teritoriul unei localităţi avem o fabrică mare, care are angajaţi cu carte de muncă, care plăteşte salarii bune, asta înseamnă dezvoltare, asta înseamnă venituri la bugetul local şi, de acolo, poţi să faci un spital care să arate mai bine, o şcoală care arată mai bine, condiţii pentru oameni şi asta înseamnă, deci, parteneriat public-privat”, conchide şeful executivului.

Compania germană Mercedes-Benz inaugurează luni, la Sebeş, noua linie de asamblare de motoare electrice pentru modelul german GLC full-electric.

Producătorul auto deţine integral în România filiala Star Assembly de la Sebeş, care se situează pe locul 3 în rândul exportatorilor din ţara noastră, cu o cifră de afaceri de 2 miliarde de euro în anul 2023, activitatea companiei fiind în mare parte realizarea de cutii de viteze pentru autoturisme de lux.

