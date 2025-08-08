Prima pagină » Știri politice » Șeful ASF pasează Parlamentului din responsabilitățile pentru legea pensiilor private și cheamă la o „masă rotundă” deputații și senatorii

Alexandru Tudor
08 aug. 2025, 15:30, Știri politice
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a sugerat vineri, la Palatul Victoria, că proiectul plății pensiilor private va putea suferi modificări odată ce va ajunge în Parlament, după ce va fi adoptat de Guvern. Proiectul s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de vineri a Executivului, însă a fost amânat pentru noi consultări cu părțile implicate.

Să nu uităm că, până la urmă, acest act normativ merge în Parlament. Acolo e posibil să se comporte…Intenționez să fac și o masă rotundă la nivelul Parlamentului. Vom căuta să prindem  un cadru de dezbatere cât mai larg posibil”, a declarat Alexandru Petrescu.

Răspunsul său a venit în contextul în care a fost întrebat dacă în urma noilor consultări ar putea fi modificată procentul de 25% pe care Guvernul îl propune ca sumă pe care beneficiarii o pot retrage la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare. Șeful ASF nu a exclus o astfel de posibilitate.

Vă mărturisesc că nu știu să vă spun, dar cert este că deschidem aria de consultare. Discuțiile au fost comprehensive. Am avut comentarii și contribuții de la persoane fizice, nu mai spun de diferite asociații, reprezentanți ai diferiților tipi de beneficiari de servicii financiare, patronate, sindicate.

E posibil să vină în continuare idei și, dacă sunt bune și se încadrează din perspectiva legislației europene, naționale și aduc ca plus valoare mai bună soliditate și funcționare a fondurilor și, pe de altă parte, un tratament echitabil și corect al beneficiarilor, cu siguranță le vom lua în considerare”, a răspuns Alexandru Petrescu.

„Guvernul îți transmite că, de fapt, banii tăi nu mai sunt ai tăi”

În spațiul public au început deja să apară și primele reacții împotriva proiectului. Printre contestatari se numără și parlamentari.

Florin Roman, deputat PNL, a catalogat inițiativa drept o „naționalizare mascată” a fondurilor din Pilonul II și Pilonul III. „Spun naționalizare mascata, pentru ca atunci când statul decide pe banii mei, fără să mă întrebe înseamnă comunism, nu liberalism”, a explicat acesta.

De asemenea, Victor Ponta, deputat ales pe listele PSD, a numit proiectul „o aberație”. „Pilonul 2 de pensii aparține în totalitate oamenilor tineri și activi, care au început să cotizeze începând cu anul aderării României la Uniunea Europeană. Nu are nicio legătură cu pensiile speciale, cu beneficii din trecut, sinecuri sau pomeni electorale; și nici cu Bugetul de Stat”, a mai precizat fostul premier.

Și senatoarea AUR Niculina Stelea a criticat proiectul.

În loc să ofere siguranță și libertate financiară, această lege reduce controlul pe care românii îl au asupra propriilor bani, introduce taxe suplimentare și creează un precedent periculos: regulile pot fi schimbate oricând, chiar înainte de a-ți primi drepturile pentru care ai contribuit o viață. Practic, Guvernul îți transmite că, de fapt, banii tăi nu mai sunt ai tăi”, a spus aceasta.

