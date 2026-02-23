Prima pagină » Știri externe » SUA evacuează, de urgență, personalul american din Liban, pe fondul atacurilor israeliene în regiune. Anunțul ambasadei Statelor Unite

Ruxandra Radulescu
23 feb. 2026, 16:32, Știri externe
Ambasada Statelor Unite a evacuat, de urgență, zeci de angajați din Liban, ca măsură de precauție, în contextul conflictului armat între militarii israelieni și forțele din regiune, transmite publicația Lebanon News.

Această schimbare este considerată preventivă și legată de riscul unei potențiale escaladări a situației din regiune.

Un reprezentant oficial al Departamentului de Stat al SUA a confirmat evacuarea, menționând că decizia a fost luată în urma unei evaluări a situației de securitate.

Acesta a declarat că Departamentul de Stat a decis să-și reducă prezența în Liban la nivelul de „personal esențial”.

„Departamentul de Stat a ordonat plecarea personalului neesențial al guvernului SUA și a membrilor familiilor lor eligibili din Ambasada SUA din Beirut. Evaluăm constant situația de securitate și, în urma celei mai recente analize, am decis că este prudent să ne reducem prezența la personalul esențial.

Ambasada continuă să funcționeze, iar personalul esențial rămâne pe loc. Aceasta este o măsură temporară, menită să asigure siguranța personalului nostru, menținând în același timp capacitatea noastră de a funcționa și de a oferi asistență cetățenilor SUA”, a declarat Departamentul de Stat.

