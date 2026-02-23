Călin Georgescu, în fața instanței în dosarul de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Sunt implicate și alte 20 de persoane

Călin Georgescu este așteptat, luni, la Curtea de Apel București, într-un moment crucial pentru situația sa judiciară. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este vizat de două dosare penale aflate în etape diferite de judecată. Avocații vor să aducă argumente importante în fața instanței și chiar să depună concluziile în acest stadiu procesual.

Update 11:50: Călin Georgescu a ajuns la Curtea de Apel București, acolo unde se judecă termenul în cel de-al doilea dosar al său. Acesta nu a făcut declarații înainte de a intra în sala de judecată, dar i-a salutat pe susținătorii săi.

Update 10:00: Ca de fiecare dată, zeci de susținători sunt prezenți în fața Curții de Apel pentru a-l susține pe fostul candidat la prezidențial. Susținătorii lui Călin Georgescu scandează „Călin nevinovat!” și „Nu cedăm!”.

Știre inițială

Călin Georgescu se va prezenta la Curtea de Apel, acolo unde magistrații urmează să decidă dacă dosarul va fi retrimis la Parchet sau dacă va începe judecata pe fond. Acesta va ajunge în fața instanței alături de avocații săi, în dosarul trimis în juceată de Parchetul General, în care este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Miza acestui termen este una majoră, deoarece apărarea poate formula excepții și poate depune concluzi care ar putea influența cursul procesului. În același dosar sunt implicate și alte 20 de persoane, care urmează să se prezinte în fața instanței.

În paralel cu acest dosar, la Judecătoria Sectorului 1 urmează să înceapă judecata pe fond în primul dosar penal al lui Călin Georgescu, după ce Tribunalul București a stabilit definitiv că procesul poate merge mai departe.

