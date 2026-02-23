Prima pagină » Știri politice » Călin Georgescu, în fața instanței în dosarul de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Sunt implicate și alte 20 de persoane

Călin Georgescu, în fața instanței în dosarul de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Sunt implicate și alte 20 de persoane

23 feb. 2026, 11:26, Știri politice

Călin Georgescu este așteptat, luni, la Curtea de Apel București, într-un moment crucial pentru situația sa judiciară. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este vizat de două dosare penale aflate în etape diferite de judecată. Avocații vor să aducă argumente importante în fața instanței și chiar să depună concluziile în acest stadiu procesual. 

Vezi galeria foto
10 poze

Update 11:50: Călin Georgescu a ajuns la Curtea de Apel București, acolo unde se judecă termenul în cel de-al doilea dosar al său. Acesta nu a făcut declarații înainte de a intra în sala de judecată, dar i-a salutat pe susținătorii săi.

Update 10:00: Ca de fiecare dată, zeci de susținători sunt prezenți în fața Curții de Apel pentru a-l susține pe fostul candidat la prezidențial. Susținătorii lui Călin Georgescu scandează „Călin nevinovat!” și „Nu cedăm!”.

Știre inițială

Călin Georgescu se va prezenta la Curtea de Apel, acolo unde magistrații urmează să decidă dacă dosarul va fi retrimis la Parchet sau dacă va începe judecata pe fond. Acesta va ajunge în fața instanței alături de avocații săi, în dosarul trimis în juceată de Parchetul General, în care este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Miza acestui termen este una majoră, deoarece apărarea poate formula excepții și poate depune concluzi care ar putea influența cursul procesului. În același dosar sunt implicate și alte 20 de persoane, care urmează să se prezinte în fața instanței.

În paralel cu acest dosar, la Judecătoria Sectorului 1 urmează să înceapă judecata pe fond în primul dosar penal al lui Călin Georgescu, după ce Tribunalul București a stabilit definitiv că procesul poate merge mai departe.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe va fi votată azi. Oana Țoiu nu participă: „Prezența la Bruxelles este imperios necesară”
11:52
Moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe va fi votată azi. Oana Țoiu nu participă: „Prezența la Bruxelles este imperios necesară”
NEWS ALERT Cu mai bine de două luni întârziere, coaliția începe discuțiile pe buget. Liderii se întâlnesc astăzi pentru a discuta alocările către ministere
10:56
Cu mai bine de două luni întârziere, coaliția începe discuțiile pe buget. Liderii se întâlnesc astăzi pentru a discuta alocările către ministere
FLASH NEWS Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: „Nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026”
09:43
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: „Nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026”
FLASH NEWS Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri”
08:54
Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri”
FLASH NEWS Diana Buzoianu nu participă la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuia să explice blocajul de la barajul Mihăileni
08:50
Diana Buzoianu nu participă la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuia să explice blocajul de la barajul Mihăileni
FLASH NEWS Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, avertizează asupra fondurilor europene aferente reformei pensiilor. „Dacă întârziem promulgarea, nu mai există”
23:00
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, avertizează asupra fondurilor europene aferente reformei pensiilor. „Dacă întârziem promulgarea, nu mai există”
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Digi24
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit o metodă mai precisă de a măsura caloriile arse
SPORT Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
12:17
Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
ADMINISTRAȚIE Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
12:13
Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
UTILE InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr
12:09
InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr
DEZVĂLUIRI Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital”
12:03
Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital”
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
11:59
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
Gândul de Vreme Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul
11:58
Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe